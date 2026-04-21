Petteri Orpo: Säästäminen jatkuu

Hallitus on aloittanut kehysriihen, jossa päätetään julkisen talouden suurista linjoista ja lähivuosien talouspolitiikasta.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) kuvaili tiedotustilaisuudessa, että kehysriihi käydään vakavassa maailmantilanteessa, jota ovat viime aikoina varjostaneet muun muassa Venezuelan tapahtumat, Grönlantiin liittyneet jännitteet, kauppasodan uhka ja Iranin ja Persianlahden kriisi. Nämä pääministerin mukaan vaikuttavat Suomen talouteen, työllisyyteen ja julkiseen talouteen.

– Huolimatta lukuisista kasvua ja työllisyyttä edistävistä uudistuksista, maailmantapahtumat ovat lyöneet yli, ja ei ole saatu vielä aikaan riittävää talouden kasvua ja työllisyyden kehittymistä, niin tästä johtuen julkinen talous on yhä kriittisessä tilassa, Orpo sanoi.

– Ja siksi meidän säästäminen jatkuu, hän jatkoi.

Orpon mukaan mitään ”välivuotta” säästämisessä ei ole luvassa, kuten joissakin arvioissa on veikattu.

– Hallituksen talousohjelman mukaiset säästöt jatkuvat, eli jo aikaisemmilla hallituksen päätöksillä ensi vuoden budjettiin tulee noin 700 miljoonan säästöt, ja lisäsäästöjä ja korvaavia säästöjä on noin 400 miljoonan euron edestä, hän sanoi.

– Jatkamme siis vastuunkantoa. Tavoitteena on, että noin 10 miljardin euron kokonaissopeutus saadaan (hallitus)kauden aikana maaliin, jota voi pitää kylläkin kovana suorituksena, eikä aina niin helppona suorituksena.

Orpo sanoi, että Suomi ei kuitenkaan nouse säästämällä, vaikka se välttämätöntä hänen mukaansa onkin. Siksi hallitus hakee hänen mukaansa kehysriihestä ratkaisuja, joilla vauhditetaan talouskasvua ja parannetaan työllisyyttä.

– Kotitalouksen luottamuksen vahvistaminen ja miten saamme yritykset ja kuluttajat liikkeelle, pääministeri antoi osviittaa tulevista päätöksistä.