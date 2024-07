Elina Valtonen: Suomi tuomitsee jyrkästi Venäjän ohjusiskun

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoo Suomen tuomitsevan jyrkästi Venäjän laajan ohjushyökkäyksen, joka on kohdistunut Ukrainan siviileihin sekä siviili-infrastruktuuriin.

– Viattomat ihmiset, mukaan lukien lapset, kärsivät Venäjän laittomasta hyökkäyssodasta. Venäjä yksin kantaa tästä täyden vastuun.

– Suomi seisoo Ukrainan rinnalla niin kauan kuin on tarpeen, Valtonen kirjoittaa X-alustalla.

Myös usea kokoomuskansanedustaja on kommentoinut iskuja, joissa on kuollut kymmeniä ihmisiä eri puolilla Ukrainaa. Kiovassa lastensairaala osittain romahti.

– Kerta toisensa jälkeen, hyvin julmaa ja epäinhimillistä. Nyt isku muun muassa lastensairaalaan. Venäjän toimilla ei ole pidäkkeitä. Kaikki hyvä pyritään tuhoamaan seurauksista välittämättä. Ukraina ja ukrainalaiset tarvitsevat kaiken tukemme, kansanedustaja Jarno Limnéll kirjoittaa.

Myös kansanedustajat Saara-Sofia Sirén, Pia Kauma ja Karoliina Partanen toteavat, että Ukrainan tukemista on jatkettava. Sirén sanoo, että vaikka minkään ei pitäisi enää järkyttää, lastensairaalaisku ottaa silti sydämestä. Pia Kauman mukaan isku on osoitus siitä, että millään ei ole Venäjälle mitään arvoa.

– Venäjän loputon pahuus ja julmuus järkyttää. Edes lapset sairaalassa eivät ole suojassa. Ukrainaa on tuettava tänään ja jokainen päivä, kunnes Ukraina voittaa, Karoliina Partanen kirjoittaa X:ssä.

Finland strongly condemns Russia’s massive missile attacks towards civilians and civilian infrastructure.

Innocent people, including children, suffer due to Russia’s illegal war of aggression. Russia alone bears full responsibility.

🇫🇮 stands with 🇺🇦 for as long as needed.

— Elina Valtonen (@elinavaltonen) July 8, 2024