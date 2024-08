Elina Valtonen HS:lle: Suomi ei aseta rajoituksia Ukrainan aseiden käytölle

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) on kommentoinut Helsingin Sanomille Ukrainan hyökkäystä Kurskiin ja sitä, olisiko Ukrainan hyväksyttävää käyttää Venäjän maaperällä Suomen sille toimittamia aseita. Valtosen mukaan Suomen kanta on selvä ja Ukrainalla on oikeus puolustautua Venäjän aloittamaa laitonta hyökkäyssotaa vastaan.

– Suomi ei ole asettanut alun alkaenkaan minkäänlaisia rajoitteita sille puolustusmateriaalille, jota Ukrainaan toimitetaan. Lähtökohta tietysti kaikkeen on se, että sitä käytetään lailliseen puolustustaisteluun, Valtonen sanoo.

– Tähän suuntaanhan meidän kumppanimaidemme tulkinta on mennyt myös, hän jatkaa.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Jukka Kopra (kok.) sanoo toivovansa, että Ukrainan operaatiolla olisi myös käytännön merkitystä sodassa.

– Toivon, että heillä olisi niin vahva pohja operaatiolle, että he pystyisivät aikaansaamaan vakiintuneen asetelman muutoksen tässä sotatilanteessa, Kopra sanoo HS:lle.