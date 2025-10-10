Ekonomisti arvioi kaukoiskuja: Kremlin sotakone voi pysähtyä

Venäjän taloudellisen ahdingon arvioidaan lisääntyneen viimeisen vuoden aikana.

Alijäämä kasvaa, veroja joudutaan nostamaan, eikä öljy- ja kaasuviennistä saada entiseen tapaan rahaa Kremlin sotakassaan.

Ekonomisti ja Chatham Housen tutkija Timothy Ash muistuttaa edesmenneen Yhdysvaltain senaattori John McCainin kuvailleen Venäjää ”bensa-asemaksi, joka esittää valtiota”.

– Aiemmin energian myynti toi heille 350 miljardia dollaria vuodessa, mutta luku on laskenut huomattavasti. Huipputasolla tulot olivat noin miljardi dollaria päivässä, mutta nyt vain puolet siitä, Timothy Ash sanoo Times Radiolle.

Tällä on merkitystä, koska öljyn ja maakaasu myynti on tuonut Venäjälle ulkomaista valuutta, jolla on voitu hankkia tuotteita kansainvälisistä pakotteista huolimatta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump suostui hiljattain jakamaan tiedustelutietoja Ukrainalle kaukoiskujen tehostamiseksi. Tämän lisäksi Tomahawk-risteilyohjusten mahdollisista toimituksista on keskusteltu.

Ukraina pystyy jo tällä hetkellä aiheuttamaan huomattavaa painetta Venäjän öljyteollisuudelle räjähdelennokeilla. Kotimaisten Flamingo-risteilyohjusten tuotannon kasvu voi tehdä kaukoiskuista entistä tuhoisampia.

– He ovat ottaneet 30–40 prosenttia öljynjalostuksen kapasiteetista pois pelistä, mutta jatkossa osuus voi olla paljon suurempi. Tämä pysäyttäisi Venäjän talouden ja koko sotakoneen, ekonomisti sanoo.

Hän uskoo, että Valkoisen talon puheet Tomahawkeista voivat tähdätä Kremlin neuvotteluhalujen lisäämiseen. Ne tuskin yksin ratkaisisivat sotaa, mutta Ukrainan omat kaukoiskuaseet voivat sen sijaan olla erittäin tehokkaita sekä taistelukentällä että rintaman takana.

Teknologiayhteistyöstä olisi hyötyä myös lännelle.

– Tämän suhteen Eurooppa voi nostaa rooliaan tarjoamalla rahoitusta ja tehdä yhteistyötä ukrainalaisten kanssa muun muassa pitkän kantaman droonien tuotannossa, Ash sanoo.

