”Missä ovat ohjukset?” – Ukraina voi valmistella suurta yllätystä

Ukrainan kaukoiskut räjähdelennokeilla ovat aiheuttaneet viime kuukausien aikana mittavia vahinkoja Venäjän öljyteollisuudelle sekä monille puolustusteollisuuden tehtaille. Vaikutus näkyy jatkuvasti kärjistyvänä polttoainekriisinä.

Droonien rinnalla voidaan käyttää muun muassa ukrainalaisia FP-5-Flamingo-risteilyohjuksia, joiden tuhannen kilogramman taistelukärki aiheuttaa kohteelle huomattavasti lennokkeja suurempia vaurioita.

Tanskalainen sotilasasiantuntija Anders Puck Nielsen toteaa Flamingon yltävän 3 000 kilometrin päässä sijaitseviin kohteisiin.

– Joten se on hyvin suuri ja voimakas ohjus. Monessa mielessä sitä voi verrata amerikkalaisiin Tomahawk-ohjuksiin, jotka ovat monille tuttuja, Nielsen sanoo analyysissaan.

Ukrainalaista asejärjestelmää on käytetty varmasti ainakin yhdessä kaukoiskussa ja mahdollisesti myös muissa. Sitä on ilmeisesti säästelty syystä tai toisesta.

– Taistelukäyttö on ollut rajoitettua. Tämä on mielenkiintoista, koska Ukraina väittää tuottavansa näitä ohjuksia 50 kappaletta kuukaudessa. Tuotantoa lisätään, joten tammikuuhun mennessä Flamingoja pitäisi valmistua 200 kappaletta joka kuukausi, Anders Puck Nielsen toteaa.

Risteilyohjus otettiin käyttöön elokuussa eli useita kuukausia sitten.

– Joten mitä he tekevät kaikilla näillä ohjuksilla? Missä ne ovat? Hyvin rajoitettu iskumäärä viittaa siihen, että Ukraina ehkä säästää niitä jotakin varten, asiantuntija sanoo.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kerrotaan suostuneen tiedustelutietojen jakoon, mikä voi tehostaa Ukrainan kaukoiskuja entisestään. Presidentti Volodymyr Zelenskyin väitetään kertoneen Trumpille syyskuussa tietoja valmisteilla olevasta vastahyökkäyksestä.

Volodymyr Zelenskyi hiljattain uhkasi Venäjää vastatoimilla, jos Kreml yrittää iskeä maan energiainfrastruktuuria vastaan talvikauden aikana. Hän vihjasi, että jos valot sammuvat Kiovassa, niin näin tapahtuisi myös Moskovassa.

Seuraavana päivänä Venäjä teki iskun ukrainalaista voimalaitosta vastaan, mitä seurasi välitön vastaisku Belgorodiin. Noin 100 000 venäläistä jäi hetkellisesti ilman sähköä.

– Ukraina pyrkii luomaan pelotevaikutuksen, jotta venäläiset tietävät, että tiettyyn kohteeseen hyökkääminen johtaa vastatoimiin. Tämä on kiehtovaa ja kova liike ukrainalaisilta. He pystyvät taistelemaan Venäjää vastaan, mutta myös estämään pelotteen kautta tiettyjä toimia, Anders Puck Nielsen sanoo.