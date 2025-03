”Eeppisen kokoluokan virhe” – Donald Trumpin Nato-suunnitelma sai tyrmäyksen myös omilta

Yhdysvaltain edustajainhuoneen ja senaatin asevoimien komiteoiden republikaanipuheenjohtajat julkaisivat keskiviikkona yhteisen lausunnon, jossa arvosteltiin aietta muuttaa rajusti sotilaita koskevaa komentorakennetta.

Puheenjohtajien mukaan he ”eivät hyväksy” tällaisia muutoksia ilman koordinointia muiden virastojen ja kongressin kanssa.

Yhdysvaltalaisen The Hill -median mukaan lausunto on ensimmäisiä merkittäviä kertoja, kun republikaanipäättäjiä on asettunut presidentti Donald Trumpia vastaan tämän toisella kaudella.

NBC kertoi tiistaina maan puolustusministeriön suunnitelmasta, jossa Yhdysvallat luopuisi roolistaan Naton Euroopan joukkojen komentajana (Supreme Allied Commander Europe, SACEUR) osana esikuntien ja komentorakenteiden uudelleenjärjestelyä. Taustalla on Pentagoniin halutut kustannusleikkaukset.

Edustajanhuoneen asevoimien komitean puheenjohtaja Mike Rogers (R-Ala.) sekä senaatin asevoimien komitean puheenjohtaja Roger Wicker (R-Miss.) kertoivat olevansa erittäin huolissaan julki vuotaneista tiedoista, joiden mukaan Pentagon suunnittelisi yksipuolisesti isoja strategisia muutoksia, joihin kuuluvat myös ulkomaille sijoitettujen amerikkalaisjoukkojen merkittävät vähennykset, ilman koordinointia Valkoisen talon ja kongressin kesken.

– Yhdysvaltain taistelijoiden johto on amerikkalaisen sodankäynnin keihäänkärki, puheenjohtajat totesivat.

Yhdysvalloista on ollut neljän tähden kenraali valvomassa Naton sotilasoperaatioita Euroopassa 75 vuoden ajan.

Nykyinen Naton Euroopan joukkojen komentaja kenraali Christopher G. Cavoli on myös Yhdysvaltojen Euroopan voimaryhmän komentaja ja on johtanut Ukrainalle annettavaa tukea. Cavolin kausi on NBC:n mukaan päättymässä ensi kesänä.

Entinen Naton Euroopan joukkojen komentaja, amiraali James Stavridis kutsui NBC:n haastattelussa suunnitelmaa ”eeppisen kokoluokan poliittiseksi virheeksi”.

Hänen mukaansa Yhdysvaltain luopuminen ylipäällikön roolista nähtäisiin Euroopassa selvänä merkkinä siitä, että USA on kääntämässä selkänsä puolustusliitolle. Lisäksi, mikäli johto siirtyisi eurooppalaisille, sitä tuskin enää annettaisiin myöhemmin takaisin Yhdysvalloille.

– Menettäisimme valtavan määrän vaikutusvaltaa Naton sisällä ja muutos nähtäisiin, aivan oikein, todennäköisenä ensimmäisenä askeleena kohti liittoumasta kokonaan poistumista, Stavridis painotti.

– Mikä strateginen analyysi olisi johdattanut heidät tahtomaan tätä? kysyi puolestaan kenraaliluutnantti evp. Ben Hodges, joka myös on johtanut aiemmin Naton Euroopan joukkoja.

Hodgesin mukaan vaikuttaa vahvasti siltä, että ehdotus on syntynyt vain säästöt mielessä.

Rogersin ja Wickerin mukaan he tukevat presidentti Trumpin toimia saada Nato-maat lisäämään panostaan liittouman ylläpitoon, sekä säilyttää ”amerikkalainen johtajuus” ulkomailla.

Sellaisenaan he eivät kuitenkaan voi hyväksyä merkittäviä muutoksia sodankäyntirakenteisiin, jos ne tehdään ilman tiukkaa virastojen, komentajien ja yhteisesikunnan koordinaatiota ja yhteistyötä kongressin kanssa.

– Tällaisissa liikkeissä on riski, että amerikkalainen pelote rapautuu ympäri maailman ja neuvotteluasemamme vastustajien suhteen heikkenee, puheenjohtajat totesivat.

The Hillin mukaan asevoimien komiteoilla on paljon lainsäädäntö- ja rahankäyttövaltaa, jota ne voivat käyttää mahdollista muutosta vastaan, mikäli se etenee.