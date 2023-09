Duuman varapuheenjohtaja: Ukraina maksaa hintaa siitä, ettei se halua olla Venäjän kanssa

Ukrainan sisäministerin avustaja Anton Gerashenko on jakanut viestipalvelu X:ssä otteen Venäjän valtioduuman varapuheenjohtaja Petr Tolstoin televisiohaastattelusta.

Tolstoi arvioi sodan kestävän vielä 2-3 vuotta. Hänen mukaansa Ukrainan vastarinta on vakavasti otettavaa länneltä saadun sotilasavun takia.

– Sen takia, ikävä kyllä, tämä on se aika ja erittäin korkea hinta, hän toteaa sodan pitkittymisestä.

Tolstoin mukaan Venäjä joutuu maksamaan siitä, ettei sitä nöyryytetä. Hän toistaa haastattelussa Venäjän propagandan väitteitä, joiden mukaan Ukraina tappaa siviilejä ja pommittaa päiväkoteja.

Ukrainalle sodan hinta on Tolstoin mukaan myös kova. Hän käyttää haastattelussa termiä ”entinen Ukraina”.

– Onko tulevaisuudessa jonkinlaista Ukrainaa vai ei, niin en välitä siitä yhtään. Tulemme näkemään, että jääkö siitä mitään jäljelle vai ei, Tolstoi toteaa.

– Ensin he halusivat olla Euroopan kanssa ja sitten Venäjän, ja nyt enää Euroopan kanssa. Sitten heistä tuli Venäjä-vastaisia. Tästä kehityksestä heidän on maksettava kova hinta

Petr Tolstoy, deputy speaker of Russian parliament: the war will probably last for 2-3 more years. Ukraine must pay for its desire not to be with Russia. He says he doesn’t care if anything is left of Ukraine after the war. pic.twitter.com/rQxV9kKLKy

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 14, 2023