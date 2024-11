Donald Trumpin puolustusministeri tahtoo naiset pois taistelutehtävistä

Yhdysvaltain presidentiksi nouseva Donald Trump on nostamassa hallintonsa puolustusministeriksi Pete Hegsethin.

44-vuotias Hegseth on uutiskanava Foxin juontaja Fox & Friends -ohjelmasta, kirjailija sekä Afganistanissa ja Irakissa palvellut kansalliskaartin ja jalkaväen kapteeni. Hegsethilla on kandidaatintutkinto Princetonin yliopistosta ja hallintotieteiden maisterintutkinto Harvardin yliopistosta. Hegsethin esivanhemmat ovat muuttaneet Yhdysvaltoihin Norjasta.

Kun Trump valittiin ensimmäiselle presidenttikaudelleen vuosien 2016 ja 2017 vaihteessa, Hegsethin nimi oli esillä nimitettäväksi veteraanien asioista vastaavaksi ministeriksi. Tehtävään nimitettiin tuolloin kuitenkin David Shulkin sen jälkeen, kun Trumpille oli vihjattu, ettei Yhdysvaltain senaatti ehkä hyväksyisi Hegsethin nimitystä.

Hegseth ei suhtaudu myönteisesti Venäjään, mutta myöskään hänen linjansa Euroopan suhteen ei ole vaikuttanut erityisen ylevältä.

– Miksi Amerikan, tuon ”Euroopan yleisen hätänumeron” viimeiset sata vuotta, tulisi kuunnella itseriittoisia ja kyvyttömiä valtioita, jotka odottavat meidän kunnioittavan vanhentuneita yksipuolisia puolustusjärjestelyjä, joiden tavoitteita he eivät itse enää täytä, Hegseth kirjoitti Kyiv Postin mukaan yhdessä kirjoistaan.

Kommentti myötäilee Trumpin aiemmin esittämiä näkemyksiä siitä, etteivät eurooppalaiset valtiot täyttäisi tavoitteitaan sotilasliitto Naton jäseninä. Ennen muuta Hegseth vaikuttaa olevan Trumpille lojaali. Hän on myös puolustanut Trumpin Venäjään liittyviä kommentteja sanomalla, että Trump ”trollaa” niillä Yhdysvaltojen mediaa.

Uutiskanava CNN kertaa, miten Hegseth kertoi uudemmasta, kuluvana vuonna ilmestyneenä kirjastaan The War on Warriors Shawn Ryanin podcastissa aiemmin marraskuussa. Hegseth kertoi yllättyneensä, ettei kirjasta ollut herännyt enempää kohua, sillä hän ehdottaa teoksessaan, että Yhdysvaltojen asevoimissa naiset eivät saisi osallistua jatkossa taistelutoimiin.

– Se ei ole tehnyt meistä tehokkaampia tai vaarallisempia, se on tehnyt taistelemisesta monimutkaisempaa. … Me olemme kaikki palvelleet naisten kanssa ja he ovat mahtavia, mutta meidän instituutioidemme ei tarvitse kannustaa heitä paikkoihin ja tilanteisiin, joissa perinteisesti ja läpi ihmiskunnan historian miehet ovat olleet ja ovat kykenevämpiä, Hegseth sanoi.

Hän jatkoi vielä painottamalla, että tarkoitti erityisesti fyysisesti raskaita tehtäviä kuten erikoisjoukkoja ja tykistöä. Samassa podcastissa Hegseth kritisoi vielä asevoimien tasa-arvo- ja monimuotoisuusohjelmia sanoen, että ”woke-paskan täytyy loppua”.

Yhdysvaltojen asevoimien eri aselajien erikoisjoukot ovat toivottaneet naiset tervetulleiksi. Heitä ei ole vielä paljoa, mutta esimerkiksi koko asevoimien erikoisoperaatioiden komentorakenteen johtajana toimiva kenraali Bryan Fenton painotti Military Times -julkaisulle talvella, että vahvat tiimit ovat monimuotoisia.

– Moninaisuutta ajattelussa, koulutuksessa, kokemuksissa, kulttuurissa, sukupuolessa, rodussa ja uskossa. Kaikella on arvoa erikoisoperaatioille, Bryan sanoi.

Hegsethilla ei ole merkittävästi aiempaa sotilaallista johtamiskokemusta. Tämä seikka on erityistesti noussut esiin, kun tuoretta nimitysesitystä on kritisoitu. Hän tulee enimmäkseen politiikan ulkopuolelta, vaikka onkin pyrkinyt Yhdysvaltain senaattiin vuonna 2012 – siinä onnistumatta.

Suorasanaisen näkemyksensä Pete Hegsethista antoi Politicolle nimettömänä haastateltu puolustusalan lobbari.

– Kuka helvetti tämä tyyppi on, lobbari tokaisi.

Monien Politicon haastateltavien mielestä Hegsethin nimittäminen on jäätävä puhuri joka puhaltaa läpi puolustushallinnon. Siellä pelätään jo muutenkin, että Trumpin uusi hallinto järjestää jonkinlaisen ”puhdistuksen” jossa jyvät erotellaan epälojaaleista akanoista.

Lojaliteetti vaikuttaa olevan Trumpin nimitysperusteista mieluisin, sanoi puolustusministeriössä Bushin hallinnossa työskennellyt Eric Edelman.

– Vaikuttaa siltä että yksi keskeisimmistä käytössä olevista kriteereistä on se kuinka hyvin ihmiset ovat puolustaneet Donald Trumpia televisiossa.

Trump ylisti omalla somealustallaan kovaksi ja fiksuksi tyypiksi, joka uskoo aidosti siihen, että Amerikka tulee ensimmäisenä.

– Meidän asevoimistamme tulee jälleen suuri (Great Again), eikä Amerikka koskaan peräänny, Trump julisti Truthsocialissa.