Donald Trumpin puheessa mainittu kirje Volodymyr Zelenskyiltä oli julkinen X-päivitys

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ei ole lähestynyt Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia kirjeitse mineraalisopimuksesta. Trump siteerasi Zelenskyitä kongressissa pitämässään pitkässä puheessa ja totesi arvostavansa Zelenskyitä siitä, että hän ”kirjoitti tämän kirjeen”.

Ukrainan Yhdysvaltain-suurlähettiläs Oksana Markarova selventää ukrainalaisen UNN:n mukaan, että kyse oli kuitenkin Volodymyr Zelenskyin julkisesta päivityksestä X-palvelussa. Mitään varsinaista kirjettä ei siis ole ollut, vaikka amerikkalaismediassa näin onkin Trumpin puheen perusteella kerrottu.

– Menemme yhä eteenpäin, rakennamme suhteita ja edistämme meille tärkeimpiä asioita erittäin vaikeasta tilanteesta huolimatta. Presidentti Donald Trump luki presidenttimme Volodymyr Zelenskyin viestin puheessaan kansakunnalle ja sanoi ”arvostan hänen kirjoittaneen tämän kirjeen”, Markarova totesi.

Ukrainan presidentti vahvisti alta löytyvässä päivityksessä halunsa pyrkiä rauhaan ja valmiutensa allekirjoittaa mineraalisopimus Yhdysvaltojen kanssa.

Mediassa on liikkunut ristiriitaista tietoa siitä, missä vaiheessa mineraalisopimus on. Amerikkalainen CBS kertoi useisiin lähteisiin viitaten, ettei sopimus olekaan vielä pöydällä, koska Trump haluaa ”isomman ja paremman diilin”.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.

None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025