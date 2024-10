Donald Trumpin aisapari: USA on jatkossakin sitoutunut Natoon

Yhdysvaltojen republikaanien presidenttiehdokkaan, presidenttinä vuosina 2017-2021 toimineen Donald Trumpin Nato-kanta on aika ajoin herättänyt huolta maan liittolaisissa. Trump syytti presidenttinä usein eurooppalaisia Nato-maita vastuunpakoilusta, vaatien maita kasvattamaan puolustusmenojaan liittouman suosittelemaan kahteen prosenttiin.

Vaikka jotkut kansainvälisen politiikan tarkkailijat ovat kyseenalaistaneet Trumpin sitoutumisen koko puolustusliittoon, lupaa republikaanien varapresidenttiehdokas J. D. Vance Yhdysvaltojen pysyvän jatkossakin Naton jäsenenä. Vance kommentoi asiaa NBC:n Meet the Press-ohjelmassa sunnuntaina.

– Tulemme totta kai kunnioittamaan Nato- sitoutumuksiamme. Samalla on syytä todeta, että Nato ei ole pelkkä edunsaaja, vaan sen kuuluisi olla aito liittouma, Vance sanoi.

– Donald Trump haluaa vahvan Naton. Hän haluaa meidän pysyvän Natossa. Mutta hän myös haluaa Nato-maiden osallistuvan puolustuksen taakanjakoon, varapresidenttiehdokas kuvaili Trumpin linjaa.

Vancen mukaan Yhdysvaltojen ohella ”Britannia ja muutamat muut maat” yltävät jo Naton kahden prosentin tavoitteeseen, mutta ohiolaissenaattori mainitsi Saksan maana, jonka on lisättävä panostuksiaan maanpuolustukseen.

– Emme voi olla maailmanpoliisi. Tahdomme Naton olevan liittouma, ei riippuvainen Yhdysvalloista, Vance sanoi.

