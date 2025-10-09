Donald Trump otti vastaan Alexander Stubbin

Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja pääministeri Petteri Orpo saapuivat Valkoiseen taloon Suomen aikaa torstaina noin kello 22.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump otti Alexander Stubbin vastaan rakennuksen ovella. Miehet keskustelivat lyhyesti ja kääntyivät kohti kuvaajaa.
Petteri Orpo ja loput suomalaisdelegaatiosta seurasivat viiveellä perässä presidenttien mentyä sisään.
Tapaamisessa oli määrä allekirjoittaa yhteisymmärryspöytäkirja jäänmurtajayhteistyöstä. Pöytäkirja luo pohjan kaupallisille sopimuksille Yhdysvaltain rannikkovartioston ja suomalaisyritysten välillä.
Alexander Stubb kertoi aloittaneensa päivänsä Washington D.C.:ssä senaattorien tapaamisella. Keskusteluissa käsiteltiin suomalaisen jäänmurtajaosaamisen lisäksi Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.
Donald Trumpin oli määrä pitää vieraidensa kanssa tiedotustilaisuus aamuyöllä Suomen aikaa.
