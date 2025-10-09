Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Donald Trump ja Alexander Stubb Valkoisen talon edustalla. / AFP / LEHTIKUVA / JIM WATSON

Donald Trump otti vastaan Alexander Stubbin

  • Julkaistu 09.10.2025 | 22:16
  • Päivitetty 09.10.2025 | 23:00
  • Politiikka, USA
Valkoisessa talossa käsiteltiin muun muassa jäänmurtajayhteistyötä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja pääministeri Petteri Orpo saapuivat Valkoiseen taloon Suomen aikaa torstaina noin kello 22.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump otti Alexander Stubbin vastaan rakennuksen ovella. Miehet keskustelivat lyhyesti ja kääntyivät kohti kuvaajaa.

Petteri Orpo ja loput suomalaisdelegaatiosta seurasivat viiveellä perässä presidenttien mentyä sisään.

Tapaamisessa oli määrä allekirjoittaa yhteisymmärryspöytäkirja jäänmurtajayhteistyöstä. Pöytäkirja luo pohjan kaupallisille sopimuksille Yhdysvaltain rannikkovartioston ja suomalaisyritysten välillä.

Alexander Stubb kertoi aloittaneensa päivänsä Washington D.C.:ssä senaattorien tapaamisella. Keskusteluissa käsiteltiin suomalaisen jäänmurtajaosaamisen lisäksi Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Donald Trumpin oli määrä pitää vieraidensa kanssa tiedotustilaisuus aamuyöllä Suomen aikaa.

LUE MYÖS:
Presidentti tapasi ensin senaattoreita USA:ssa – painava viesti Ukrainasta (VU 9.10.2025)

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)