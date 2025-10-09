Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Alexander Stubb ja Valkoisen talon sisäpiiriin lukeutuva Lindsey Graham. / TPK

Presidentti tapasi ensin senaattoreita USA:ssa – painava viesti Ukrainasta

  • Julkaistu 09.10.2025 | 21:53
  • Päivitetty 09.10.2025 | 22:18
  • Politiikka, USA
Alexander Stubbin mukaan arktinen alue ja sen kasvava strateginen merkitys kiinnostavat maailmalla.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Yhdysvaltoihin matkustanut tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo aloittaneensa päivänsä Washington D.C.:ssä senaattorien tapaamisella.

Stubb tapasi republikaanien Lindsey Grahamin ja Bill Hagertyn sekä demokraattien Jeanne Shaheenin, Sheldon Whitehousen, Chris Coonsin ja Richard Blumenthalin.

Tasavallan presidentin mukaan Arktinen alue ja sen kasvava strateginen merkitys herättävät kiinnostusta.

– Suomalaisella jäänmurtajaosaamisella on maailmanlaajuinen merkitys, Alexander Stubb kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Keskusteluissa käsiteltiin lisäksi Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

– Välitin heille näkemyksemme siitä, että painetta Venäjää kohtaan on syytä lisätä. Ukraina tarvitsee aseita. Venäjä on saatava neuvottelupöytään, Stubb sanoo.

Presidentti vierailee torstaina Valkoisessa talossa yhdessä pääministeri Petteri Orpon kanssa. Tapaamisessa on määrä allekirjoittaa yhteisymmärryspöytäkirja jäänmurtajayhteistyöstä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)