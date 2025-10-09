Presidentti tapasi ensin senaattoreita USA:ssa – painava viesti Ukrainasta

Yhdysvaltoihin matkustanut tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo aloittaneensa päivänsä Washington D.C.:ssä senaattorien tapaamisella.

Stubb tapasi republikaanien Lindsey Grahamin ja Bill Hagertyn sekä demokraattien Jeanne Shaheenin, Sheldon Whitehousen, Chris Coonsin ja Richard Blumenthalin.

Tasavallan presidentin mukaan Arktinen alue ja sen kasvava strateginen merkitys herättävät kiinnostusta.

– Suomalaisella jäänmurtajaosaamisella on maailmanlaajuinen merkitys, Alexander Stubb kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Keskusteluissa käsiteltiin lisäksi Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

– Välitin heille näkemyksemme siitä, että painetta Venäjää kohtaan on syytä lisätä. Ukraina tarvitsee aseita. Venäjä on saatava neuvottelupöytään, Stubb sanoo.

Presidentti vierailee torstaina Valkoisessa talossa yhdessä pääministeri Petteri Orpon kanssa. Tapaamisessa on määrä allekirjoittaa yhteisymmärryspöytäkirja jäänmurtajayhteistyöstä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa.