Sijoittajien pelko kasvaa: USA:n toimet nähdään jo globaalina riskinä

Yhdysvaltojen ja Israelin hyökkäys Iraniin on nostanut geopoliittisen epävarmuuden korkeimmalle tasolle sitten Venäjän Ukrainan-hyökkäyksen, ja suomalaissijoittajat pitävät Yhdysvaltojen toimia jo lähes yhtä merkittävänä riskinä maailmantaloudelle.

Vakuutusyhtiö Lähitapiolan Arjen katsaus -kyselyn mukaan 59 prosenttia sijoittajista oli huolissaan laajasta Lähi-idän konfliktista jo ennen hyökkäystä. Huoli on kasvanut selvästi viime vuodesta. Samaan aikaan 67 prosenttia piti Yhdysvaltojen sotilaallisen voiman käyttöä uhkana ja 71 prosenttia oli huolissaan maan painostuksesta Nato-liittolaisia kohtaan. Venäjän sotilaallisen toiminnan laajenemista pelkäsi 68 prosenttia.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Sota on heiluttanut markkinoita nopeasti. Energian hinta on noussut, toimitusketjut ovat häiriintyneet ja geopoliittista riskiä mittaava indeksi on kivunnut korkeimmalle tasolleen sitten helmikuun 2022.

Tilannetta rauhoitti hetkellisesti tieto kahden viikon tulitauosta ja Hormuzinsalmen avaamisesta kaupalliselle liikenteelle. Öljyn hinta laski ja osakkeet nousivat, mutta epävarmuus palasi nopeasti, kun öljytankkereiden liikenne salmessa pysähtyi uudelleen.

Lähitapiola-varainhoidon ekonomisti ja allokaatiojohtaja Jyri Kinnunen arvioi markkinoiden fokuksen siirtyneen nopeasti kaupasta geopoliittisiin riskeihin.

– Yhdysvaltojen ja Iranin tulitauko liennyttää jännitteitä, mutta kestävän rauhan saavuttamiseksi on edelleen monta kysymystä ratkaistavana, Kinnunen sanoo tiedotteessa.

Poimintoja videosisällöistämme

Kinnusen mukaan keskeinen kysymys on Hormuzinsalmen asema. Ilman kompromissia on riski, että sopimus kariutuu ja konflikti jatkuu, mikä voisi pitää energiamarkkinat ja kuljetukset epävakaina.

Kysely kertoo laajemmasta epävarmuudesta kuin yksittäisistä konflikteista. Yhdysvaltojen ulkopolitiikka nähdään itsenäisenä riskinä maailmantaloudelle, kun muistissa ovat kauppapoliittiset jännitteet ja aiemmat ulostulot.

Sijoittajia huolettavat myös hybridisodankäynnin lisääntyminen Euroopassa (78 prosenttia), Euroopan poliittinen hajaannus (63 prosenttia) ja arktisen alueen jännitteet (62 prosenttia).

Mainos - sisältö jatkuu alla

Vaikka kriisit heiluttavat markkinoita, historia viittaa siihen, että vaikutukset jäävät usein lyhytaikaisiksi. Markkinalaskut ovat tyypillisesti kääntyneet nopeiksi nousuiksi, ja sivuun jäänyt sijoittaja on voinut menettää merkittävän osan palautumisesta.

– Epävarmuuden hetket ovat usein olleet pitkän aikavälin sijoittajalle myös mahdollisuuksia, Kinnunen toteaa.

Tilanteen kehitys riippuu nyt siitä, löytyykö osapuolten välille kestävä ratkaisu vai jääkö Lähi-idän kriisi pitkittyneeksi riskiksi maailmantaloudelle.