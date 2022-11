Diplomaatti IL:lle: Näin tärkeää Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden varmistaminen on USA:lle

Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden varmistaminen on Yhdysvaltojen prioriteettilistalla Ukrainan tukemisen jälkeen, diplomaattilähde kertoo Iltalehdelle.

– Mielestäni viime viikkoina on tapahtunut edistystä Turkin, Suomen ja Ruotsin välillä Nato-jäsenyysratifioinnin suhteen, yhdysvaltalainen Nato-diplomaatti sanoi Naton ulkoministerikokouksessa Romanian pääkaupungissa Bukarestissa tiistaina IL:lle.

Nato-maa Turkki on jo kuukausien ajan jarruttanut Suomen ja Ruotsin jäsenyysprosessia eikä ole vielä ratifioinut maiden jäsenyyshakemuksia. Turkin toimien on katsottu kohdistuvan etenkin Ruotsiin, jota Turkki on syyttänyt terroristien suojelemisesta. Myös Unkarin ratifiointia odotellaan.

Diplomaatin mukaan Yhdysvallat tekee kaikkensa sen eteen, että maat pääsevät mahdollisimman nopeasti Naton täysjäseneksi. Samalla hän muistuttaa, että Turkki on Yhdysvalloille tärkeä Nato-liittolainen, joka on keskeisessä asemassa myös Ukrainan tukemisessa.

Nato-diplomaatin mukaan Yhdysvaltain tämänhetkisen prioriteettilistan ykkösenä on tuki Ukrainalle. Toisena on sen varmistaminen, että Nato pysyy yhtenäisenä Ukrainassa.

–Kolmas prioriteetti on Yhdysvalloille se, että saamme Suomen ja Ruotsin Naton jäseniksi tukemaan Naton itäistä reunaa. Se on tärkeää, jotta alue saadaan Naton puolustuksen kannalta yhtenäiseksi toiminta-alueeksi, diplomaatti sanoo IL:lle.

Yhdysvaltalaisdiplomaatin mukaan siitä ei ole epäilystäkään, etteikö Suomesta ja Ruotsista tulisi Naton täysjäseniä. Aikataulu ainoastaan on vielä avoin.

LUE MYÖS:

Suomen Nato-lähettilään mielestä liittymisestä ennen Ruotsia ei tarvitse puhua