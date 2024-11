Diplomaatin varoitus Taiwanista: Kiina varautuu voimankäyttöön

Taiwanin suurlähettiläs Britanniassa Vincent Yao arvioi Kiinan johdon seuraavan tarkasti Ukrainan sodan etenemistä ja lopputulosta.

Ukrainan tappiolla voisi olla kohtalokkaat seuraukset myös Taiwanille, jota Kiina pitää itselleen kuuluvana kapinallismaakuntana. Vincent Yaon mukaan uhka on ollut olemassa niin pitkään, että varautumisesta huolimatta taiwanilaiset osaavat keskittyä omaan arkielämäänsä.

Kiinan presidentti Xi Jinping antoi maansa asevoimille määräyksen varautua tarvittaessa Taiwanin haltuunottoon vuoteen 2027 mennessä. Kiina on järjestänyt useita aggressiivisia sotaharjoituksia, joissa on harjoiteltu saarivaltion saartoa.

Diplomaatin pelkona on, että Kiina tulee käyttämään Ukrainan sodassa nähtyjä Venäjän taktiikoita liittääkseen Taiwanin itseensä.

– Kiinan sotilaallinen voima kasvaa, ja asevoimien modernisointia kiihdytetään. He varautuvat käyttämään voimaa Taiwania vastaan, suurlähettiläs sanoo Times Radion haastattelussa.

Toiveena on, että kansainvälisen yhteisön apu ja muiden valtioiden tuki luovat pelotevaikutuksen Kiinalle. Maihinnousuoperaatio Taiwaninsalmen halki olisi asiantuntijoiden mukaan erittäin vaikea toteuttaa. Huoltoyhteyksien ylläpitäminen venyttäisi Kiinan laivaston voimavarat äärimmilleen.

Vincent Yao huomauttaa Kiinan uhanneen Taiwania tukevia amerikkalaisyhtiöitä vastatoimilla. Niillä ei ole käytännössä juurikaan kauppayhteyksiä Kiinaan. Yhdysvallat on jatkanut puolustusaseiden toimittamista 1970-luvun lopulta lähtien presidentistä riippumatta.

– Taiwanin vapauden ja demokratian puolustamiselle on melko vahva konsensus republikaanien ja demokraattien parissa. Emme toki pidä tätä itsestäänselvyytenä, diplomaatti sanoo.

