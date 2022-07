Bunkkereita rekkojen lavalla – Hersonia linnoitetaan pikavauhtia

Venäjän on arvioitu varautuvan parhaillaan Ukrainan suunnittelemaan vastahyökkäykseen maan eteläosissa sijaitsevalla Hersonin alueella ja vahvistavan asemiaan muun muassa uusilla linnoituslaitteilla.

Ukrainan asevoimat on käyttänyt viime viikkoina amerikkalaisia HIMARS-raketinheittimiä ammusvarastojen ja komentopaikkojen tuhoamiseen.

CNA-ajatushautomon tutkija Michael Kofman arvioi aiemmin, että ukrainalaisilla on parhaat mahdollisuudet edetä Hersonin alueella. Lisäksi takaisinvaltaus olisi keskeinen Ukrainan tulevaa sotamenestystä määrittävä operaatio.

Alueelta julkaistun kuvamateriaalin perusteella venäläiset ovat kuljettaneet kuorma-autoilla bunkkerinkaltaisia tuliasemasuojia. Lisäksi sotatutkimusinstituutti ISW kertoo paikallisten havainneen, että venäläisjoukot ovat linnoittamassa Hersonin kaupungin itäpuolella Dneprin ylittävää Antonivin siltaa.

Ukrainalaisen tykistön on kerrottu toimivan Hersonin kaupungin luoteispuolella Novomykolajivkassa ja tukeneen vastahyökkäyksiä, joilla on vapautettu kyliä alueen pohjoisosissa.

Russia’s Kherson frontline is already well reinforced with concrete bunkers of this sort. Ukrainian reconnaissance officers showed me plenty of photos of them when I was down there. Will be difficult to displace. https://t.co/jUfNl5Yhmw

