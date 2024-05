Tämä virhe kotona voi maksaa kissasi hengen

Kesää kohti mentäessä kodin ikkunoita ja ovia pidetään yhtä enemmän auki. Jos kyseessä on kissatalous, on erittäin tärkeää huolehtia, että kodin tuuletusikkunat ja mahdollinen parveke on verkotettu. Agria-eläinvakuutus muistuttaa tiedotteessa, että pienikin pudotus voi aiheuttaa kissalle vammoja.

Kissatalouksien tuuletusikkunat kannattaa verkottaa tai hankkia niihin ikkunalukko, joka pitää ikkunan vain hieman raollaan myös tuulisella säällä. Kissat mahtuvat yllättävän ahtaista koloista, eli pieniinkin ikkunoihin kannattaa asentaa verkko tai lukitus.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Agrian mukaan kissalle turvallisin parveke on lasitettu tai verkotettu. Verkotus kannattaa tehdä huolellisesti ja sopivan vahvasta verkosta, sillä seikkailunhaluinen kissa saattaa kiipeillä verkkoa pitkin.

Lasitetulla parvekkeella on varminta pitää ikkunat suljettuna aina kissan viettäessä aikaa parvekkeella. Kissa kykenee hyppäämään ketterästi ulos avonaisista parvekeikkunoista, vaikka äkkiseltään tuntuisikin, että ikkunat ovat korkealla kissan ulottumattomissa.

Agrian mukaan yleinen harhaluulo on, että kissa putoaa aina jaloilleen ja selviää mistä tahansa pudotuksesta. Kissat putoavatkin useimmiten jaloilleen, mutta se ei tarkoita, että ne selviäisivät putouksesta vammoitta.

Yleisimpiä putoamisesta aiheutuneita vammoja ovat eturaajojen ja leuan murtumat sekä maksan, pernan ja pallean vauriot. Myös kissan keuhkot ja virtsarakko saattavat vaurioitua pudotuksessa.

Jos kissasi putoaa parvekkeelta tai ikkunasta, tutki kissan vointi: onko kissalla näkyviä vammoja, aristaako kissa jotain ruumiinosaa tai ontuuko se.

Agrian mukaan varminta on viedä kissa eläinlääkäriin tutkittavaksi. Osa vammoista voi olla sisäisiä ja alkaa oireilla vasta myöhemmin. Vaikka kissa näyttäisi voivan hyvin pudotuksen jälkeen, sillä saattaa olla vakaviakin sisäisiä vammoja.

Kissaa on turvallisinta ulkoiluttaa valjaisiin ja taluttimeen kytkettynä, ellei sillä ole omaa ulkoiluaitausta. Lisäksi jokaisella kissalla tulisi olla tunnistusmerkintä, sillä myös sisäkissa voi karata vahingossa ulos. Tunnistusmerkinnän avulla kissan omistajan tiedot löytyvät rekisteristä ja omistajaan voidaan ottaa yhteyttä kissan löydyttyä.