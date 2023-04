Budjettipäällikkö HS:lle: Kuuden miljardin sopeutus vaatii koulutuksesta leikkaamista

Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä arvioi Helsingin Sanomille, että ministeriön esittämä kuuden miljardin euron julkisen talouden sopeutus yhdessä vaalikaudessa edellyttää leikkauksia myös sosiaali- ja terveyspalveluista, sosiaaliturvasta ja koulutuksesta.

VM julkisti omat meno- ja verokartoituksensa maaliskuussa.

– Esittämästämme listasta yli puolet koostuu sosiaalipuolen ja koulutuksen säästöistä. Jos jokin näistä budjetin suurista menoeristä suljetaan kokonaan leikkausten ulkopuolelle, se aiheuttaisi kestämättömän suuren leikkauspaineen pienempiin menoeriin. Kyllä se yhtälö olisi käytännössä mahdoton. Etenkin, jos verotusta ei kiristetä, Niemelä sanoo HS:lle.

Hänen mukaansa urakka vaikeutuisi, jos uusi hallitus päättäisi lisätä menoja tai veronkevennyksiä. Silloin sopeutustarve kuudesta miljardista eurosta kasvaisi entisestään.

Hallitustunnusteluja vetävä kokoomus pitää kiinni valtiovarainministeriön arviosta, jonka mukaan tällä vaalikaudella taloutta on sopeutettava kuudella miljardilla eurolla.

– Minä olen edelleen erittäin huolissani suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjasta, kroonisesta ja pysyvästä budjettialijäämästä ja siitä näkymästä mikä on eteenpäin. Tähän on pakko tarttua. Se on edelleen edellytys hallitusohjelmaneuvotteluille ja hallitukselle, että talous laitetaan kuntoon. Se on perusta sille, että voimme turvata suomalaisten palvelut ja hyvinvointiyhteiskunnan, hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok.) sanoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

