Rahaministeriöstä vakava viesti: Menojen leikkauksilta ei voi välttyä

Valtiovarainministeriö (VM) julkaisi alkuviikosta ehdotuksia keinoista, joilla julkista taloutta saadaan vahvistettua lähivuosina. Kattava kartoitus sisältää menoleikkauksia ja veronkorotuksia. Päättäjille tarjotaan vaihtoehdoiksi esimerkiksi ruuan arvonlisäveron kiristystä, indeksileikkauksia eläkkeisiin ja säästöjä koulutuksesta.

Suurimmat puolueet ovat torpanneet vaikutuksiltaan merkittävimmät ehdotukset. Tämä ei valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelän mukaan tullut yllätyksenä kartoituksen laatineille virkamiehille.

– Arvasimme ennalta, että siellä on poliittisesti hirvittävän vaikeita asioita, hän toteaa Verkkouutisten Asiakysymys-videohaastattelussa. Jakson voi katsoa tästä linkistä.

Valtiovarainministeriö on suosittanut, että julkista taloutta sopeutetaan vähintään yhdeksällä miljardilla eurolla kahden seuraavan vaalikauden aikana. Niemelä muistuttaa, että ministeriön julkaisema kartoitus on kokonaisuus, joka tarjoaa päättäjille vaihtoehtoja erilaisista sopeutustoimista.

– Jos suljemme pois kaikki (vaikutuksiltaan) suurimmat ehdotukset, mitä tuolla on nostettu esille, niin kyllä silloin on tosi vaikea nähdä, kuinka tämä meidän jo aiemmin esille tuoma yhdeksän miljardin euron julkisen talouden sopeutusurakka on tehtävissä, hän sanoo.

Niemelän mielestä kriisitietoisuus on kuitenkin kasvanut.

– Jos verrataan tilannetta vaikka vuoden takaiseen, keskustelu julkisen talouden tilanteesta ja velkaantumisesta on nyt ihan eri mallillaan kuin vuosi sitten. On nähtävissä, että useammat tahot ottavat sen hyvin tosissaan. Tietysti keinot hieman vaihtelevat. Jotkut ovat sitä mieltä, että hieman reippaammilla leikkauksilla ja veronkorotuksilla tämä (sopeutus) voisi olla tehtävissä. Jotkut toteavat, että talouskasvu voisi tämän hoitaa.

Menojen leikkauksilta ei hänen mukaansa voi välttyä, jos julkista taloutta halutaan vahvistaa.

– Meidän viestimme on alusta alkaen ollut se, että olemme niin ison urakan edessä, että tarvitsemme talouskasvun lisäksi näitä suoria sopeutustoimia, joita siis ovat leikkaukset sekä veronkiristykset tietyissä paikoissa, VM:n budjettipäällikkö sanoo.

Sopeutustoimet pitäisi VM:n mukaan tehdä etupainotteisesti siten, että kuusi miljardia toteutetaan ensi vaalikaudella ja loput kolme miljardia euroa seuraavalla. Tämä on Niemelän mukaan perusteltua jo valtionlainojen kasvavien korkomenojen takia.

– Se on taas sitten jostakin pois tai lisää velkaa. Tämä kierre ruokkii itseään. Mitä nopeammin pääsemme toimeen, sitä helpommalla me itseasiassa selviämme tästä.

