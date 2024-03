Brittiprofessorilta uusi teoria painovoimasta: ”Jotain on nyt tapahtumassa”

Lontoon UCL-yliopiston fysiikan professori Jonathan Oppenheim on esitellyt uuden painovoimateorian, joka muun muassa tyrmää pimeän aineen olemassaolon. Asiasta kertoo The Guardian.

Perinteisesti on ajateltu, että noin 85 prosenttia universumista koostuu pimeästä aineesta. Pimeää ainetta ei koskaan ole havaittu, mutta sen uskotaan selittävän universumin laajentumisen ja galaksien pyörimisliikkeen.

Oppenheimin mukaan pimeää ainetta ei ole olemassakaan, ja sen väitetyt vaikutukset voidaan selittää muilla keinoin.

– Ystävät, jotain on nyt tapahtumassa. Näytämme, että uusi painovoimateoria voi selittää galaksien pyörimisen ilman pimeää ainetta tai pimeää energiaa.

Oppenheim kertoo uskovansa, että pimeä aine vertautuu Vulkanus-planeettaan, eetteriin ja muihin jo torjuttuihin fysiikan teorioihin, joissa selittämättömiä asioita koitettiin perustella hypoteettisilla konstruktioilla. Myöhemmin Vulkanuksen ja eetterin korvasivatkin yksinkertaisemmat selitykset.

– Painovoimalla on tapa olla melkoinen petkuttaja, Oppenheim huomauttaa.

Mutta jos pimeää ainetta ei ole olemassakaan, mikä selittää universumin laajenemisen ja galaksien liikkeet? Oppenheimin mukaan vastaus löytyy huojuvasta aika-avaruudesta.

Oppenheimin teorian mukaan aika virtaa universumin läpi epätasaisesti, vähän niin kuin pulppuava puro. Tämä taas aiheuttaa vääristymiä aika-avaruuteen, joiden vuoksi aika kuluu universumin eri paikoissa eri vauhtia.

Tämä epätasaisuus selittäisi muun muassa sen, miksi galaksien ulkoreunoilla olevat tähdet liikkuvat yhtä nopeasti kuin lähempänä keskustaa olevat tähdet, joihin kohdistuu suurempi painovoima. Vaikka ne ovat kauempana galaksin keskipisteestä, aika-avaruuden huojuvuus antaisi niille lisäenergiaa liikkumiseen.

Oppenheim arveleekin, että suurin osa energiasta galaksissa voisi syntyä tällaisesta aika-avaruuden huojumisesta.

Monet fyysikot ovat kuitenkin kritisoineet Oppenheimin teoriaa. Tunnetut fyysikot Carlo Rovelli ja Geoff Penington kertovatkin lyöneensä vetoa siitä, että mahdollisuus Oppenheimin teorian todistamiseksi oikeaksi on vain yksi viidestätuhannesta.

– Henkilökohtaisesti en usko, että tämä lähestymistapa on oikea. Olen laittanut jo rahaa peliin, ja uusissa tutkimuksissa ei ole mitään, joka saisi minut muuttamaan arviotani, Penington tiivistää.

Kaikki eivät ole yhtä skeptisiä. UCL-yliopiston kosmologi Andrew Pontzen uskookin, että Oppenheim on saattanut löytää jotain todella mielenkiintoista. Ongelmana on, että pimeästä aineesta on myös runsaasti muita todisteita

– Toistaiseksi he [tutkimuksen tekijät] ovat käsitelleet vain yhtä. Vain ajan kanssa tiedämme, voivatko nämä uudet teoriat selittää sitä ilmiöiden kirjoa, mikä puoltaa pimeän aineen olemassaoloa.