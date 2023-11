Britannian mukaan nämä kertovat että Ukrainan vastahyökkäys ei ole umpikujassa

Britannian puolustusministerin Grant Shappsin mukaan hän on samaa mieltä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa siitä, että Ukrainan vastahyökkäys ei ole umpikujassa.

Asia on puhuttanut erityisesti sen jälleen, kun Ukrainan asevoimien ylipäällikkö, kenraali Valeri Zalužnyi sanoi hiljattain The Economist -lehdelle, että sota on pattitilanteessa ja muuttumassa kuluttavaksi asemasodaksi.

– Ukraina on voittamassa. Se voi ottaa aikansa, mutta shakkimatti on tulossa, Shapps muotoilee X-tilinsä päivityksessä.

Myös Britannian pääministeri Rishi Sunak vakuuttaa Britannian ja liittolaisten vankkumatonta tukea Ukrainalle kolumnissaan Ukrainska Pravda -lehdessä tänään.

Pääministerin ja puolustusministerin mukaan Venäjä on kärsinyt tuntuvia takaiskuja viime aikoina.

– [Vladimir] Putin on kärsinyt vakavia takaiskuja viime viikkoina. Ukraina on nyt saanut takaisin yli puolet menettämästään alueesta ja Venäjän kontrolli Mustallamerellä on heikentynyt, Shapps näkee.

– Venäjä yritti omaa hyökkäystään Avdijivkassa ja epäonnistui, kärsien suurimmat menetykset vuonna 2023. Te [Ukraina] olette työntäneet Mustanmeren laivastoa pois ja muuttaneet Krimin ennemmin Putinin haavoittuvuudeksi kuin voimaksi. Tämä on valtava takaisku Venäjälle, Sunak kirjoittaa.

– Ukraina on matkalla voittoon, mutta maailman on edelleen annettava Zelenskyille se, minkä hän tarvitsee voittoon, Shapps korostaa.

