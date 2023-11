Varoitus suursodasta Euroopassa – ”ei ole mitään menetettävää”

Ukrainan asevoimien ylipäällikkö, kenraali Valeri Zalužnyi myönsi hiljattain The Economist -lehdelle, että sota on umpikujassa. Hän huomautti, että viisi kuukautta kestäneen vastahyökkäyksen aikana Ukraina on edennyt vain 17 kilometriä. Nyt sota on muuttumassa uuvuttavaksi asemasodaksi.

Kenraali arvioi, että umpikujasta pääseminen edellyttäisi valtavan teknologisen harppauksen, jolla Ukraina pystyisi lyömään Venäjän joukot.

– Syvää ja kaunista läpimurtoa ei todennäköisesti tapahdu.

Virolainen sotahistorioitsija Jüri Kotšinev kirjoittaa Postimees -lehdessä, että lännen nykyisen sotilasavun turvin Ukraina ei sotaa voita.

– Tällä hetkellä Ukraina pyrkii estämään sen, että sota Venäjän kanssa muuttuisi pitkäksi ja uuvuttavaksi asemasodaksi. Tällainen sota olisi suotuisa Venäjälle, jonka väkiluku on kolme kertaa ja talous kymmenen kertaa suurempi kuin Ukrainan, Kotšinev arvioi.

Ukrainan vastahyökkäys on pysähtynyt ja lännen apu Ukrainalle näyttää hiipuvan. Samalla Lähi-idän sota on kiinnittänyt maailman huomion.

– Tämä on Ukrainan ja Venäjän välisen sodan tilanne rintamalla, halusimme sitä tai emme. Tämä on katkera totuus. Zalužnyi ei tehnyt avoimella lausunnollaan (sikäli kun hän voi joukkojen ylipäällikkönä olla rehellinen) mitään väärää. Hän ruokki maailman yleisöä ja kollektiivista länttä katkeralla totuudella, Kotšinev kirjoittaa.

Sotahistorioitsijan mukaan lännen on aika lisätä aseapua Ukrainalle. Jos Ukraina häviää sodan, Venäjän nälkä hänen mukaansa kasvaa. Edessä voi olla seuraava suursota Euroopassa.

– Jos länsi jatkaa omaa kömpelöä sotilaallisen avun antamisen taktiikkaansa, Venäjä rohkaistuu ja sen kunnianhimo ja nälkähalu uusiin valloituksiin kasvaa. Länsi on Venäjän seuraava kohde sen jälkeen, kun Ukraina on lyöty sodassa – jo senkin takia, että Venäjällä ei ole mitään hävittävää. Se hyökkää varmasti uusiin maihin, ovat ne sitten Naton jäseniä tai eivät. Venäläisten halu ei rajoitu Moldovaan, Kotšinev varoittaa.

Hän muistuttaa, että Venäjän diktaattori Vladimir Putinin tavoitteena on yhä palauttaa entisen itäblokin rajat Eurooppaan.

– Lännen on otettava tämä huomioon: jos Ukraina romahtaa kuin suojamuuri, sota jatkuu jo Keski-Euroopassa. Nato ei siis vältä sotaa Venäjän kanssa missään olosuhteissa. Aika on ankara tekijä ja se alkaa tikittää venäläisten eduksi. Länsimaisten aseavusta Ukrainalle on tultava nykyistä nopeampaa ja tehokkaampaa.