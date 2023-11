Ukrainan pommiveneet iskevät rankalla videolla Venäjän aluksiin

Ukraina kertoo iskeneensä venäläisiin maihinnousualuksiin vallatulla Krimillä. Isku tehtiin miehittämättömillä pommiveneillä.

Ukrainan sotilastiedustelu GUR on julkaissut alta löytyvän videon hyökkäyksestä. Pommiveneiden kameroiden materiaalista kootulla videolla näytetään osumia ilmeisesti useampaan venäläiseen alukseen.

Kohteena olivat Serna-luokan maihinnousuveneet. GUR:n mukaan alukset kykenevät kuljettamaan jopa 45 tonnia lastia ja 92 aseistettua sotilasta.

GUR:n Telegram-päivityksessä kerrotaan, että iskun mahdollistivat United24-palvelun kautta tehdyt lahjoitukset.

Ukraina on tehnyt Mustallamerellä toistuvia iskuja venäläiskohteisiin miehittämättömillä pommiveneillä. Venäjä on pyrkinyt niiden takia suojaamaan miehitetyn Krimin satamia muun muassa puomeilla.

The Ukrainian military intelligence (HUR) released a video with a spectacular USV attack against Russian landing craft ships of the “Serna” class moored in Crimean ports. It involves at least 2 possibly 3 USVs. Russia still can’t protect its ships against those small and agile… pic.twitter.com/KL8O3KbOI0

— (((Tendar))) (@Tendar) November 10, 2023