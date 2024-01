Bradley-vaunun konetykki jauhaa Venäjän ykköstankin videolla

Ukrainan asevoimat julkaisi aiemmin tiedustelulennokin kuvaaman videon, jolla näytettiin Venäjän moderneimpaan kalustoon lukeutuvan T-90-taistelupanssarivaunun ja kahden Bradley-rynnäkköpanssarivaunun välinen tulitaistelu.

Amerikkalaiset Bradleyt tulittivat 25 millimetrin M242 Bushmaster -konetykeillään venäläisvaunua, joka jouduttiin lopulta hylkäämään.

Rynnäkkövaunujen kerrotaan torjuneen tehokkaasti Venäjän joukkojen rynnäkköjä myös muilla rintamalohkoilla.

T-90:n moukaroinnista on nyt julkaistu myös toinen video, joka on kuvattu eri kuvakulmasta. Sotilasasiantuntija Trent Telenko huomauttaa viestipalvelu X:ssä videon osoittavan, että Bradley-vaunujen 25 millimetrin konetykki pystyy räjäyttämään ja sytyttämään tuleen T-90-vaunujen uusimman sukupolven reaktiivipanssaroinnin.

– Venäjän pitää kirjoittaa uudelleen asevientiesitteensä, Telenko vitsailee.

Well, this is visual evidence that M2 Bradley 25mm autocannon fire can both detonate and set on fire the latest generation Russian T-90 reactive armor.

Russia will have to rewrite its arms sales brochures.🤣🤣🤣 https://t.co/8BHuXHoKY2

— Trent Telenko (@TrentTelenko) January 17, 2024