Venäjän ykköstankki T-90:n raju taistelu kahta Bradley-vaunua vastaan jäi videolle

Ukrainan sodan rintamalla lennokki onnistui kuvaamaan harvinaista materiaalia, kun kahden Ukrainan armeijan Bradley-vaunun ja venäläisen T-90-panssarivaunun välinen tulitaistelu tallentui videolle. Talvisessa maisemassa tapahtunut taistelu käytiin Donetskin alueen Avdijivkassa, jonka ympäristössä on nähty viime kuukausina jälleen rajuja joukkojen yhteenottoja. Avdijivka on pysynyt Ukrainan hallussa, mutta lähes koko kaupunki on tuhoutunut taisteluissa.

Videolle tallentunut taistelu kestää lähes kymmenen minuuttia. Yhdysvaltalaisvalmisteiset M2 Bradley-rynnäkköpanssarivaunut kuuluvat Ukrainan armeijan 47. mekanisoidulle prikaatille, venäläinen T-90-vaunu on taas hyökkääjän asevoimien kehittyneimpiä.

Ukrainan Bradley-vaunut onnistuvat videolla tekemään venäläisestä tankista toimintakyvyttömän, sillä T-90:n miehistö ei ilmeisesti pysty hallitsemaan vakavasti vaurioituneen vaunun tykkitornin pyörimistä. Viestipalvelu X:ssä leviää myös kuva, jonka kerrotaan esittävän miehistön hylkäämää vaunua.

Sosiaalisessa mediassa lukuisat kommentaattorit ovat korostaneet, ettei Bradley-vaunulla lähtökohtaisesti pitäisi olla mahdollisuuksia paremmin aseistautunutta ja suojattua venäläispanssarivaunua vastaan. Forbes-lehdessä taistelun voittoa pidetään osoituksena ukrainalaisten kyvystä hyödyntää lännestä saatua kalustoa. Yhdysvallat lahjoitti viime vuonna Ukrainalle 200 M2 Bradley-vaunua, joiden automaattitykit voivat ampua jopa 200 kranaattia minuutissa.

Avdiivka. Unprecedented drone footage showing a pair of US-supplied M2A2 Bradley IFVs in Ukrainian service engaging in a nearly 10 minute duel with a Russian T-90M MBT, successfully disabling it. pic.twitter.com/vjqpMjJ9za — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 12, 2024