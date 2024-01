Amerikkalaisvaunut moukaroivat venäläisjoukkoja – ”ei yllätä”

Ukrainan asevoimat julkaisi aiemmin harvinaisen lennokkivideon, jolla näytettiin venäläisen T-90-taistelupanssarivaunun ja kahden Bradley-rynnäkköpanssarivaunun välinen tulitaistelu.

Yhdysvaltain toimittamat Bradleyt vaurioittivat 25 millimetrin konetykeillään venäläisvaunun tykkitornia. T-90:n miehistö joutui lopulta hylkäämään toimintakyvyttömäksi jääneen vaununsa.

Yhdysvallat toimitti viime vuonna Ukrainalle noin 200 M2 Bradley-vaunua, joiden automaattitykit voivat ampua jopa 200 kranaattia minuutissa. Vaunut on lisäksi varustettu TOW-panssarintorjuntaohjuksilla.

Ukrainalaismedioiden mukaan amerikkalaiset rynnäkköpanssarivaunut ovat osoittautuneet tehokkaiksi monissa viime kuukausina käydyissä taisteluissa muun muassa maan itäosissa. Bradleyt ovat tukeneet jalkaväkeä ja torjuneet useita venäläisjoukkojen hyökkäysyrityksiä. Myös venäläislähteet ovat julkaisseet samansuuntaisia arvioita.

Sotilasasiantuntija Petri Mäkelän mukaan kalusto on toiminut venäläisvaunuja vastaan odotuksien mukaisesti. Bradley-vaunut ja vanhemmat T-72-panssarivaunut olivat vastakkain jo 1990-luvun alussa käydyssä Persianlahden sodassa.

– Ei ole yllättävää, että Bradley toimii sellaisissa tilanteissa, joihin se on suunniteltukin, Petri Mäkelä kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

