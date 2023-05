Asiantuntijan mukaan Vapaan Venäjän legioona on Ukrainan tiedustelun hanke

Venäjän historian asiantuntijan, professori Sergei Radtshenkon mukaan ”Vapaan Venäjän legioonaa” ei ole todellisuudessa olemassa, vaan kyse on Ukrainan sotilastiedustelun erityisprojektista.

Ukrainan puolella sotivat vapaaehtoiset venäläiset taistelijat kertoivat tiistaina iltapäivällä vallanneensa Venäjän Belgorodin alueella sijaitsevan Kozinkan kylän.

Ukrainan sotilastiedustelun mukaan ”Venäjän federaation kansalaisista koostuvat Venäjän vapaaehtoisjoukot (RDK) -ryhmä ja Vapaan Venäjän legioona käynnistivät tiistaina operaation vapauttaakseen nämä Belgorodin alueella sijaitsevat paikat (Vladimir) Putinin hallinnon alaisuudesta ja työntääkseen vihollista taaksepäin, jotta voitaisiin luoda tietynlainen turvavyöhyke Ukrainan siviiliväestön suojelemiseksi”.

– Tänään näkemämme kaltaiset hyökkäykset ovat todennäköisesti pienimuotoisia, jolloin Kiova voi säilyttää uskottavan kiistettävyyden (taisteluissa), Radtshenko arvioi Twitterissä.

Hän arvioi, että hankkeen todennäköisenä tavoitteena on epävarmuuden ja paniikin aiheuttaminen raja-alueilla sekä kääntää huomion pois muualla toteutettavista sotilastoimista.

– Epäilen, että Kiovalla on kunnianhimoisempiakin tavoitteita tämän asian suhteen, koska muuten se ylittäisi kaikki mahdolliset lännen punaiset linjat.

Radtshenkon mukaan hankkeen todennäköinen vaikutus on ruokkia Venäjän propagandanarratiivia siitä, että sodassa olisi kyse Venäjän olemassaolosta.

My preliminary take on the ”Liberty of Russia” legion is that it probably doesn’t exist, except as a special project of the Ukrainian military intelligence. Incursions such as what we witnessed today will likely be small-scale, allowing Kyiv to preserve plausible deniability.

— Sergey Radchenko (@DrRadchenko) May 22, 2023