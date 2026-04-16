Droonit iskivät harvinaiseen maaliin, Venäjälle karu kalustotappio

Ukrainan joukot pysäyttivät rynnäkön Harkovan alueella.
(Kuvakaappaus) www.t.me/fedorenkoys
(Kuvakaappaus) www.t.me/fedorenkoys
  | Julkaistu 16.4.2026
  • 12:37
  | Päivitetty 16.4.2026
  • 12:39

Ukrainan 429. miehittämättömien järjestelmien Achilles-prikaati kertoo tuhonneensa hyökkääjän pioneerien käyttämän harvinaisen IMR-3-raivauspanssarivaunun.

Achilles-prikaatin ilmatiedusteludroonit havaitsivat Harkovan alueen Vovtshanskin suunnalla hyökkäystä valmistelleen Venäjän joukkojen IMR-3-raivauspanssarivaunun, jonka takan kulki rynnäkköryhmää kuljettanut UAZ-maastoajoneuvo.

Ukrainalaiset pommittaja- ja FPV-droonit nousivat välittömästi ilmaan ja tuhosivat venäläisen raivauspanssarivaunun.

Ukrainan joukkojen muut yksiköt pysäyttivät hyökkääjän maastoajoneuvon, minkä jälkeen Achilles-prikaatin valokuitudroonit tuhosivat myös sen.

– IMR-3 on harvinainen kohde. Venäläiset miehittäjät käyttävät näitä ajoneuvoja tien raivaamiseen vaikeissa hyökkäysolosuhteissa, prikaati kertoo Telegramissa

IMR-3 on rakennettu T-72- tai T-90-panssarivaunun alustalle ja aseistettu konekiväärillä. Sen päätehtävä on tukea joukkojen etenemistä raivaamalla esteitä, luomalla kulku-uria ja suorittamalla pioneeritiedustelua vaikeissa olosuhteissa. Ajoneuvo on varustettu CBRN-suojauksella joukkotuhoaseita vastaan.

Ukrainan joukot etenivät äskettäin Slovjanskin ja Kostjantynivkan suunnilla Itä-Ukrainan Donetskin alueella, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

