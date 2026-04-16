Varoitus etulinjan kaupungista: Kohta alkaa venäläisten vyöry

Ukrainan asevoimien vastarinta hidastaa edelleen Venäjän yrityksiä vallata Itä-Ukrainan Donetskin alueella sijaitseva Kostjantynivka.

Ukrainalaisen sotilastarkkailija Kostjantyn Mashovetsin mukaan Venäjän sodanjohto todennäköisesti painostaa joukkojaan kiihdyttämään etenemisvauhtiaan Kostjantynivkan suunnalla, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Mashovets raportoi, että Venäjän joukot pyrkivät soluttautumaan Kostjantynivkaan yrittämällä työntää Ukrainan joukkoja jatkuvasti pohjoiseen ja hyökkäämällä Ukrainan asemiin Ivanopilljan ja Pleshchiivkan lähellä.

Hänen mukaansa Venäjän joukot ovat todennäköisesti saavuttaneet Kostjantynivkan itälaidan. Kaupungin kaakkoisosa on kuitenkin edelleen kiistanalainen ”harmaa vyöhyke”.

Mashovets arvioi, että Venäjän joukoilla on todennäköisesti vaikeuksia saavuttaa sodanjohdon tavoitteet pitäen silmällä kesälle ja syksylle suunniteltua hyökkäystä Donetskin alueen niin sanotun linnoitusvyöhykkeen valtaamiseksi.

Linnoitusvyöhykkeellä tarkoitetaan Slovjanskin, Kramatorskin, Druzhkivkan ja Kostjantynivkan muodostamaa kaupunkien ketjua.

Mashovetsin mukaan Venäjän joukot kärsivät suuria tappioita hyökkäämällä Kostjantynivkaan. Hyökkääjä ei ole edennyt sellaiseen asemaan, josta se voisi suorittaa toteuttamiskelpoisen hyökkäyksen etelästä Kramatorskiin, joka on avainasemassa hyökkäyksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ukrainan joukot etenivät äskettäin Slovjanskin ja Kostjantynivkan suunnilla.