Verkkouutiset

Venäjä teki laajan ilmahyökkäyksen, Ukrainan kaupungeissa useita uhreja

Pelastajien kerrotaan sammuttavan tulipaloja ja raivaavan raunioita.
Tuhoja Kiovassa. www.t.me/s/dsns
  | Julkaistu 16.4.2026
  • 10:31
  | Päivitetty 16.4.2026
  • 10:55

Venäjä on tehnyt jälleen laajoja drooni- ja ohjusiskuja eri puolilla Ukrainaa.

Ukrainan valtion hätäpalvelun mukaan pelastajat sammuttivat tulipalot Kiovassa ja jatkavat pelastustoimia raunioita raivaten.

Venäjän ilmaiskuissa Kiovassa kuoli neljä ihmistä, mukaan lukien yksi lapsi. Tällä hetkellä 49 ihmisen tiedetään loukkaantuneen.

Torstaiaamuna venäläiset iskivät myös monikerroksiseen asuinrakennukseen Odessassa: 8 ihmistä kuoli ja 16 loukkaantui.

Lisäksi satamainfrastruktuuria ja varastoja vaurioitui iskuissa. Pelastushenkilöstö on sammuttanut tulipalot.

Dnipropetrovskin alueella kolme ihmistä kuoli ja 34 loukkaantui Venäjän iskuissa.

Mainos