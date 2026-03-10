Asiantuntijalta suorat sanat Iranin sodasta: Tästä tulee rumaa jälkeä

Asiantuntijat ennakoivat epävakaata tilannetta, vaikka taistelut Iranissa ja sen lähialueilla päättyisivät tulitaukoon.

Iranin uuden johtajan Mojtaba Khamenein olisi erittäin vaikea tehdä sopimus Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa, koska hänen isänsä kuoli Yhdysvaltain ja Israelin aloitettua sotatoimet Iranissa, sanoo International Crisis Group -ajatushautomon asiantuntija Ali Vaez Wall Street Journalille.

– Vaikka aseet hiljenisivätkin, se olisi hyvin ruma tasapainotila, joka ei olisi vakaa. Mojtaba Khamenei todennäköisesti käyttäisi minkä tahansa tauon taisteluissa ydinaseiden hankkimiseen.

Asiantuntijoiden mukaan ei ole lainkaan selvää, suostuisiko Mojtaba Khamenei tulitaukoon, jos Trump julistautuisi voittajaksi tapettuaan ison osan Iranin johtajia ja tuhottuaan suuren osan maan ohjusarsenaalista.

Kovan linjan kannattajat, kuten parlamentin puhemies Mohammad-Bagher Ghalibaf, ovat antaneet ymmärtää, että Iran ei lopeta hyökkäyksiä ennen kuin sen omiin pitkäaikaisiin vaatimuksiin on vastattu.

– Heidän laskelmiensa mukaan Yhdysvalloilta ja Israelilta loppuvat tulevina päivinä torjuntaohjukset, ja Iran pystyy aiheuttamaan paljon enemmän vahinkoa jokaiselle Yhdysvaltain liittolaiselle alueella, ja sitten Trump tulee anelemaan jonkinlaista tulitaukoa, jonka ehdot Iran voisi sanella, Ali Vaez arvioi.

– Se on jossain määrin toiveajattelua. Vaikka Yhdysvaltojen puolustuskyvyt kärsisivätkin, sillä on silti hyvät valmiudet ja varastot hyökkäyspuolella ja se voi aiheuttaa paljon enemmän vahinkoa Iranille.

Iranin jatkuvat hyökkäykset Persianlahden valtioihin saattavat kannustaa myös näitä maita liittymään Yhdysvaltojen johtamaan sotilasoperaatioon Irania vastaan.

– Iran käy vaarallista kuolemantanssia kohdistaen iskuja lähes jokaista vastaan. Iran yrittää iskeä maailmantalouden selkärankaan, sanoo saudiarabialainen analyytikko Salman al-Ansari.

Jemenin Huthit ovat osoittaneet hyökkäyksillään Punaisellamerellä, että tärkeiden kansainvälisten laivaväylien sulkeminen ei vaadi liikoja. Asiantuntijoiden mukaan Iran voisi muutamalla droonilla ja meritorjuntaohjuksella toimia tällä tavalla pitkään.

– Jos jonkinlaisen kohtuullisen sopimuksen tekeminen Iranin kanssa on mahdotonta, Huthien esimerkki osoittaa, että jopa hyvin heikko osapuoli voi häiritä salmia vakavasti, sanoo Venäjän Gazprom Neft -öljy-yhtiön entinen strategia- ja innovaatiojohtaja Sergei Vakulenko.