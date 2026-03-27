Varoitus sodan opeista: Kiina saa vahvan aseen USA:ta vastaan

Yhdysvaltojen käymä sota Irania vastaan antaa Kiinalle arvokasta oppia tulevaa mahdollista konfliktia varten, arvioi kansainvälisen politiikan professori Robert Kelly.
19FortyFive-sivustolla julkaistussa analyysissä Kelly varoittaa, että Yhdysvallat nojaa liikaa kalliisiin ja teknisesti huippuluokan asejärjestelmiin. Tämä tekee sen asevoimista haavoittuvan tilanteessa, jossa vastustaja käyttää suuria määriä halpoja aseita.
Professorin mukaan maailma on siirtynyt selvästi “ohjusten aikakauteen”. Sodankäynnin luonne on muuttunut Venäjän ja Ukrainan käyttäessä massiivisia määriä edullisia drooneja ja ohjuksia.
Iranin sodassa näkyy sama kehityskulku. Taistelut perustuvat pitkälti kaukoiskuihin ilmasta eivätkä suoriin maataisteluihin.
Keskeinen ongelma on kustannusero. Yhdysvaltojen ilmatorjuntaohjukset ovat erittäin kalliita, kun taas niitä vastaan käytetyt droonit ovat halpoja.
– Patriot-3-torjuntaohjus maksaa lähes neljä miljoonaa dollaria, kun taas moderni drooni voi maksaa alle 100 000 dollaria, Robert Kelly toteaa.
Tällainen epäsuhta ei ole kestävällä pohjalla pitkällä aikavälillä. Pekingin näkökulmasta ilmeinen strategia Yhdysvaltoja vastaan on “vyöryttää taistelukenttä” suurilla määrillä halpoja lennokkeja ja ohjuksilla.
Osa niistä torjutaan, mutta osa pääsee läpi. Kiina näyttää jo tutkivan juuri tällaista toimintamallia.
Toinen ongelma liittyy Yhdysvaltojen asevoimien kokoon. Huippuluokan asejärjestelmien tuotanto on hidasta, jolloin esimerkiksi laivaston voimavaroja on jouduttu venyttämään äärimmilleen. Iranin sodassa Yhdysvallat on joutunut siirtämään joukkoja ja kalustoa eri puolilta maailmaa Persianlahdelle, mikä on heikentänyt sen valmiutta muualla.
Kellyn mukaan tämä korostuisi entisestään mahdollisessa sodassa Kiinaa vastaan. Kyseessä olisi suurvaltojen välinen suora konflikti, joka sitoisi lähes kaikki Yhdysvaltojen keskeiset resurssit. Lisäksi tappioiden korvaaminen olisi vaikeaa.
– Jokainen upotettu lentotukialus tai alasammuttu F-22-hävittäjä olisi hidasta ja vaikeaa korvata, professori toteaa.
Kelly arvioi, että vaikka Kiina kärsisi suurempia tappioita, se voisi silti voittaa käyttämällä massaa. Yhdysvaltojen asevoimat ovat perinteisesti panostaneet teknologiseen ylivoimaan, kun taas Kiina on viime vuosina lisännyt tuotantokapasiteettiaan erityisesti miehittämättömissä järjestelmissä. Myös Kiinan laivanrakennuksen kapasiteetti on merkittävästi Yhdysvaltoja suurempi.
