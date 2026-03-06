Asiantuntija laski: Persianlahden maiden ohjukset eivät olekaan lopussa

Persianlahden valtioiden torjuntaohjukset eivät todennäköisesti ole lopussa, vaikka niillä on torjuttu viime aikoina Iranin tekemiä ohjus- ja drooni-iskuja, arvioi Oslon yliopiston ohjuksiin erikoistunut asiantuntija Fabian Hoffmann.

– Sanoisin, että elleivät Persianlahden valtiot hankkineet alle puolta jo hyväksytystä torjuntaohjusten kokonaismäärästä, varastojen ei pitäisi olla lähellä ehtymistä, varsinkin kun Iran ei näytä tällä hetkellä kykenevän tekemään merkittäviä ohjusiskuja, hän arvioi X-palvelussa

Hoffmann on jakanut tilillään kuvaajan (jutun alla), joka näyttää hänen mukaansa Yhdysvaltain puolustushallinnon myöntämiä torjuntaohjusten ostolupia Persianlahden valtioille.

Persianlahden valtioiden kerrotaan pyytäneen Yhdysvaltoja nopeuttamaan uusia toimituksia, koska torjuntaohjusten sanotaan käyvän vähiin.

Yhdysvaltojen ja Israelin operaation ensimmäisessä vaiheessa tukahdutettiin Iranin ilmapuolustusta, tuhottiin sen komento- ja viestintäkeskuksia sekä rajoitettiin sen kykyä tehdä kostoiskuja ballistisilla ohjuksilla ja drooneilla.