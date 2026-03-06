Verkkouutiset

Sota Iranissa siirtyy seuraavaan vaiheeseen, iskuja uusiin kohteisiin

USA ja Israel alkavat tuhota Iranin puolustusteollisuuden kohteita.
USA ja Israel ovat tehneet ilmaiskuja Iraniin. www.x.com/TheStudyofWar
  • | Julkaistu 6.3.2026
  • 9:17
  • | Päivitetty 6.3.2026
  • 9:17

Yhdysvallat ja Israel ovat edenneet sotilasoperaatiossaan seuraavaan vaiheeseen, jossa keskitytään iskemään Iranin puolustusteollisuuden kohteisiin, erityisesti ohjustuotantolaitoksiin, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Yhdysvaltojen ja Israelin operaation ensimmäisessä vaiheessa tukahdutettiin Iranin ilmapuolustusta, tuhottiin sen komento- ja viestintäkeskuksia sekä rajoitettiin sen kykyä tehdä kostoiskuja ballistisilla ohjuksilla ja drooneilla.

– Israelin puolustusvoimat IDF antoi evakuointikehoituksen Abbas Abadin ja Shenzarin teollisuusalueille Pakdashtissa, Teheranin maakunnassa. IDF todennäköisesti valmistautuu iskemään Iranin puolustusteollisuuden kohteisiin, ISW arvioi.

IDF:n kerrotaan iskeneen myös hangaareihin ja bunkkereihin Artesh Shahid Farashahin ampumatarvikevarikolla Qomin maakunnassa. Tämä liittyy todennäköisesti jatkuviin iskuihin, joilla heikennetään Iranin asevoimien logistiikka- ja aseidensäilytysinfrastruktuuria.

Keskiviikkona otetut satelliittikuvat vahvistavat, että Yhdysvallat ja Israel iskivät Parchinin sotilaskompleksiin Teheranin itäpuolella toisen kerran 28. helmikuuta jälkeen ja vaurioittivat useita rakennuksia.

