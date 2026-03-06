Sota Iranissa siirtyy seuraavaan vaiheeseen, iskuja uusiin kohteisiin

Yhdysvallat ja Israel ovat edenneet sotilasoperaatiossaan seuraavaan vaiheeseen, jossa keskitytään iskemään Iranin puolustusteollisuuden kohteisiin, erityisesti ohjustuotantolaitoksiin, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Yhdysvaltojen ja Israelin operaation ensimmäisessä vaiheessa tukahdutettiin Iranin ilmapuolustusta, tuhottiin sen komento- ja viestintäkeskuksia sekä rajoitettiin sen kykyä tehdä kostoiskuja ballistisilla ohjuksilla ja drooneilla.

– Israelin puolustusvoimat IDF antoi evakuointikehoituksen Abbas Abadin ja Shenzarin teollisuusalueille Pakdashtissa, Teheranin maakunnassa. IDF todennäköisesti valmistautuu iskemään Iranin puolustusteollisuuden kohteisiin, ISW arvioi.

IDF:n kerrotaan iskeneen myös hangaareihin ja bunkkereihin Artesh Shahid Farashahin ampumatarvikevarikolla Qomin maakunnassa. Tämä liittyy todennäköisesti jatkuviin iskuihin, joilla heikennetään Iranin asevoimien logistiikka- ja aseidensäilytysinfrastruktuuria.

Keskiviikkona otetut satelliittikuvat vahvistavat, että Yhdysvallat ja Israel iskivät Parchinin sotilaskompleksiin Teheranin itäpuolella toisen kerran 28. helmikuuta jälkeen ja vaurioittivat useita rakennuksia.