Asiantuntija ihmettelee: Miksi helikoptereita ei siirretty pois ATACMS-iskun alta?

Venäjän ja Ukrainan asevoimiin erikoistunut eturivin sotilasasiantuntija Michael Kofman kommentoi viestipalvelu X:ssä Ukrainan ohjusiskua, joka kohdistui Venäjän käyttämiin lentotukikohtiin miehitetyissä Berdjanskin kaupungissa ja Luhanskin alueella.

ATACMS-ohjusten kerrotaan tuhonneen yhdeksän Venäjän helikopteria ja aiheuttaneen laajoja tuhoja. Venäjä menetti muun muassa ilmatorjuntajärjestelmän ja ammusvaraston.

– Venäläisistä helikopteritukikohdista, erityisesti Berdjanskin lentokentästä, keskusteltiin laajasti ATACMS M39 -ohjusten todennäköisinä kohteina. Aiemman toimintamallin perusteella he (venäläiset) eivät todennäköisesti siirtäneet (ilmavoimien kalustoa) lainkaan muualle, vaikka ATACMS-toimituksista oli levinnyt ja vuotanut tietoa Telegramissa jo aikaisemmin, Michael Kofman toteaa.

Sotatilanteesta aktiivisesti sosiaaliseen mediaan kirjoittava ukrainalainen reserviupseeri kertoo X-tilillään satelliittikuvamateriaaliin (jutun alla) viitaten, että Venäjän taisteluhelikoptereita on sijoitettu johdonmukaisesti tietylle alueelle Berdjanskin lentokentällä.

– Tämä viittaa vahvasti siihen, että nyt tuhoutuneet venäläiset helikopterit täsmäävät aiemmin tällä alueella tunnistettujen helikoptereiden kanssa. Lisäksi on tärkeää huomata, että monet muut helikopterit ovat edelleen pysäköitynä kiitoradalle, jopa hyökkäyksen jälkeen, Tatarigami-nimimerkillä suosittuja analyysejä kirjoittava upseeri sanoo.

USA toimitti salaa Ukrainalle pitkän kantaman ATACMS-ohjuksia, kertovat USA:n hallintolähteet.

Tavoitteena oli antaa Ukrainalle keino iskeä kohteisiin, jotka olivat aiemmin kantaman ulkopuolella. Uusilla aseilla voi iskeä noin 300 kilometrin päässä sijaitsevia kohteita vastaan, ja niitä voi ampua Himars- ja M270-raketinheittimillä.

Kyseisen asejärjestelmän toimituksista keskusteltiin pitkään, mutta asiasta ei ollut aiemmin varmuutta.

Euroopan politiikan keskuksen Transatlanttisen puolustus- ja turvallisuusohjelman Leonardo-stipendiaatti Federico Borsari totesi jo syyskuussa, että ATACMS-ohjus olisi erittäin hyödyllinen tuhoamaan strategisesti tärkeitä, mutta suuria paikallaan olevia kohteita, kuten lentotukikohtia, suuria sotilaallisia laitoksia, tutkia, suuria joukkojen keskityksiä ja ilmapuolustusasemia.

