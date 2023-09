Näihin kohteisiin Ukraina voisi iskeä ATACMS-ohjuksilla

Jos ja kun niitä toimitetaan, ATACMS-ohjukset voidaan ampua HIMARS- ja M270-rakettijärjestelmistä, joita Ukraina on käyttänyt tehokkaasti viime kesästä lähtien, kertoo The Kyiv Independent.

Euroopan politiikan keskuksen Transatlanttisen puolustus- ja turvallisuusohjelman Leonardo-stipendiaatti Federico Borsarin mukaan ohjuksia, jotka voivat saavuttaa noin 3 700 km/h maksiminopeuden, on vaikea torjua lennon terminaalivaiheessa.

ATACMS on joka sään ohjus, jota voidaan käyttää mihin aikaan päivästä tahansa tarkkoihin iskuihin syvällä etulinjojen takana oleviin kohteisiin.

– Se tekee niistä erityisen hyödyllisiä Ukrainan ilmastossa, joka on epäsuotuisa ilmaiskuille merkittävän osan vuotta, Ukrainan puolustusstrategioiden keskuksen asiantuntija, eversti evp Viktor Kevliuk sanoo Kyiv Independentille.

Hänen mukaansa toinen pääsyy siihen, miksi Ukraina tarvitsee ATACMSeja, on käyttää niitä Venäjän ilmapuolustusvalmiuksien tuhoamiseen syvemmällä Venäjän miehittämillä alueilla. Kevliuk toteaa myös, että lisääntyvät hyökkäykset Krimille häiritsevät Venäjän logistiikkaa.

Se, mitä Ukraina voisi saavuttaa ATACMSillä, riippuu sen saamasta ohjusvariantista, joita on saatavilla useampia. Jokaisella on erilainen tarkkuus- ja vaikutustaso. Vanhimman М39-version kantama on myös lyhyempi, vain 165 kilometriä.

Borsari uskoo, että Washington lähettäisi Ukrainalle todennäköisesti Block 1A -version, joka voidaan varustaa joko tytärammuksella tai yhdellä taistelukärjellä.

– Nämä ominaisuudet huomioon ottaen ATACMS-ohjus olisi erittäin hyödyllinen tuhoamaan strategisesti tärkeitä, mutta suuria paikallaan olevia kohteita, kuten lentotukikohtia (tarkoituksena on vahingoittaa tai tuhota niihin pysäköityjä lentokoneita), suuria sotilaallisia laitoksia, tutkia, suuria joukkojen keskityksiä ja ilmapuolustusasemia, Borsari luettelee.

300 kilometrin kantomatkalla Ukraina voisi käyttää ATACMSia saavuttaakseen lähes minkä tahansa kohteen Venäjän miehittämillä alueilla, mukaan lukien Venäjän Mustanmeren laivasto Sevastopolissa ja Krimin silta, jota Venäjä käyttää joukkojensa huoltamiseen Etelä-Ukrainassa.

Teoriassa ATACMS voisi myös sallia Ukrainan joukkojen iskeä kohteisiin Venäjän maaperällä. Kiova on kuitenkin luvannut käyttää niitä vain Ukrainan kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä.

Kevliuk kuitenkin huomauttaa, että isku 18 kilometriä pitkälle sillalle ATACMSilla pystyy vain vaurioittamaan sitä ja viivästyttämään liikennettä mutta silta ei romahtaisi. Hän havainnollisti sitä esimerkillä Antonivsky-sillasta, joka selvisi kymmenistä Ukrainan iskuista ja hajosi vasta, kun Venäjän joukot räjäyttivät sen tukirakenteet.

– Krimin silta tarvitsee ydiniskun (tuhoutuakseen), mutta sellaista ei tapahdu. Siksi en usko, että tämä silta tuhoutuu, Kevliuk toteaa.

Ukraina on myös kampanjoinut saadakseen Saksasta ilmasta laukaistavia Taurus-risteilyohjuksia, joiden kantama on jopa 500 kilometriä. Toistaiseksi ilman tulosta.