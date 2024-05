Näin EU rahoittaa Moskovan hyökkäyssotaa

Turkista tuli viime vuonna Venäjän öljyjalosteiden suurin ostajamaa. Se osti 18 prosenttia Venäjän merikuljetuksina toimittamista dieselistä, polttoöljystä, lentopolttoaineista ja muista jalosteista. Se kattoi 81 prosenttia Turkin öljyjalosteiden tuonnista.

Turkki ei ostanut kaikkea kuitenkaan omiin tarpeisiinsa. Center for the Study of Democracyn (CSD) energia-analyytikko Martin Vladimirovin mukaan Turkista on tullut Venäjän öljytuotteiden strateginen välittäjä EU:hun, joka tuottaa satojen miljoonien eurojen verotuotot Kremlin sotakassaan.

CSD:n ja Clean Air and Energy Research Centerin (CREA) tutkimuksessa selvisi, että EU:n 5. helmikuuta 2023 Venäjän öljytuotteille asettamien pakotteiden jälkeen pakotteissa mukana olevat EU-maat ovat tuoneet 5,16 miljoonaa tonnia öljyjalosteita Turkin Ceyhanin, Marmara Ereglisin ja Mersin satamista yhteisarvoltaan 3,1 miljardia euroa. Näissä satamissa ei ole jalostamoja ja samana ajanjaksona 86 prosenttia satamien öljyjalosteiden tuonnista (niiden arvon mukaan laskettuna) tuli Venäjältä.

Merikuljetusten analysointi viittaa raportin mukaan siihen, että eurooppalaisyhtiöt ovat saattaneet ostaa Venäjän öljytuotteita sekoitettuina muihin Turkin satamien öljyvarastoissa tai yksinkertaisesti välitettyinä. Esimerkiksi toukokuussa 2023 Ceyhanin öljyterminaali otti vastaan 26 923 tonnia polttoöljyä Novorossijkista, ja 10 päivää myöhemmin sama määrä lähetettiin Ceyhanista kreikkalaiselle MOH Corinth -jalostamolle.

Venäjä ja Turkki hyödyntävät porsaanreikää EU:n pakotesäännöissä, jotka sallivat öljyn ostamisen Venäjältä merkittävää jalostusta varten. Esimerkiksi Intia toimittaa Venäjän raakaöljyn jalosteita EU:hun, mutta Turkin satamissa ei ole jalostuskapasiteettia, raportti huomauttaa. Helmikuusta 2023 helmikuuhun 2024 Turkki toi Venäjältä öljyjalosteita 17,6 miljardilla eurolla, 105 prosenttia enemmän kuin edellisenä 12 kuukauden jaksona, ja samaan aikaan sen öljyjalosteiden vienti EU:hun kasvoi 107 prosenttia. Öljytuotteiden vienti Turkkiin kerrytti Venäjän budjettiin 5,4 miljardia euroa, joka mahdollistaa Kremlin sodan jatkamisen Ukrainassa, toteaa raportti.

Yhdysvaltojen painostuksella Turkkia kohtaan on alkanut olla vaikutusta tähän laajamittaiseen öljyoperaatioon. Esimerkiksi Dörtyolin öljyterminaalin omistava Global Terminal Services (GTS) ilmoitti maaliskuun alussa lopettavansa yhteistyön Venäjän kanssa.