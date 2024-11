Arvio Venäjältä: Pohjoiskorealaisista ei ole mitään hyötyä

Venäläinen sotabloggaaja kertoo sosiaalisessa mediassa yhteistyön pohjoiskorealaisten kanssa olevan vaikeaa.

Vaikka moni pohjoiskorealainen on motivoitunut ja innokas, on sotilaiden välillä silti suuri kielimuuri, sotabloggaaja kertoo. Hän kuvailee, että pohjoiskorealaisista ei ole juuri mitään hyötyä, sillä heillä on jopa vaikeuksia tunnistaa venäläissotilaita ukrainalaisista.

Asiasta kertoo Ukrainan sotaa seuraava Wartranslated-sivusto viestipalvelu X:ssä.

Sotabloggaajan mukaan kaikki viestintä tapahtuu sähköisten käännöskoneiden kautta. Yhteistä kieltä edes käskyjen antoa varten ei hänen mukaansa ole.

Vaikka osa pohjoiskorealaisista on opetellut venäjää ja joukkojen yhteistoimintaa on kehitetty harjoituksissa, on sujuvaan yhteistyöhön silti matkaa. Nykyisellä koulutuksella joukkoja voi sotabloggaajan mukaan käyttää hädin tuskin puolustustaisteluissa.

Kuitenkin bloggaajan mukaan joukkoja tarvittaisiin ennen kaikkea hyökkäysoperaatioihin. Kommunikaatio-ongelmat tekevät yhteishyökkäyksistä erittäin vaikeita, sillä kaoottisessa tilanteessa viestejä on vaikea välittää käännöslaitteiden kautta.

A Russian milblogger shared an account of interacting with North Korean soldiers in the Russian army, as relayed by a friend. According to this account, the North Koreans are motivated soldiers who came voluntarily and are eager to learn.

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) November 9, 2024