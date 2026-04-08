Arvio kriisistä: Kiina voi tehdä liikkeen Taiwania vastaan

Yhdysvallat ja Iran ilmoittivat sopineensa ehdollisesta kahden viikon tulitauosta, jonka myötä energialiikenteen kannalta kriittisen Hormuzinsalmen liikenne voi palautua lähiaikoina kohti normaalia.

Asiantuntijat ovat varoittaneet, että hauras tulitauko voi myös kaatua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ehti jo uhata Iranin sivilisaation tuhoa aiemmin asettamansa aikarajan lähestyessä.

Sotatieteiden tohtori, kansanedustaja Jarno Limnell (kok.) arvioi, ettei yön aikana saavutettu tulitauko muuta konfliktin perusasetelmaa. Kyse voi lähinnä olla hengähdystauosta tilanteessa, jossa eskalaation kustannukset alkoivat nousta liian suuriksi kaikille osapuolille.

– Hormuzinsalmi on edelleen kriisin ytimessä. Se on yksi maailman tärkeimmistä energian kuljetusreiteistä, mutta samalla myös haavoittuva solmukohta, jossa sotilaallinen, taloudellinen ja geopoliittinen paine kohtaavat, Limnell kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan.

Limnell uskoo kybertoiminnan kiihtyvän erityisesti energia-alan toimijoita, logistiikkaketjuja ja finanssijärjestelmiä vastaan. Iranin ja sen liittolaisten tavoitteena on aiheuttaa häiriöitä ja lietsoa epävarmuutta. Kyberoperaatioiden vaikutukset voivat näkyä nopeasti myös Euroopassa.

Jarno Limnell huomauttaa Kiinan seuraavan Lähi-idän tilannetta tarkasti. Pekingin näkökulmasta Yhdysvaltojen voimavaroja sitova konflikti vaikuttaa suoraan Taiwanin strategiseen tilaan.

– Tämä ei tarkoita välitöntä kriisiä Aasiassa, mutta se lisää epävarmuutta ja voi rohkaista testauksia eri tasoilla. Samalla Kiina arvioi tilannetta kylmästi. Sen intressi on vakaus energian ja kaupan vuoksi, mutta se tarkastelee myös, miten Yhdysvallat pystyy hallitsemaan useita kriisejä samanaikaisesti, Limnell sanoo.

Kansanedustaja kehottaa tiedostamaan, ettei Iranin kriisi ole kaukana Suomesta. Energian hinta reagoi nopeasti Hormuzinsalmen tilanteeseen, minkä lisäksi kyberuhkat kohdistuvat eurooppalaisiin toimijoihin.

Strategisella tasolla Valkoisen talon huomion jakautuminen heijastuu Euroopan turvallisuuteen.

– Kun suurvallat toimivat useassa kriisissä yhtä aikaa, niiden kyky hallita kokonaisuutta heikkenee. Tämä lisää virhearvioiden riskiä. Juuri tällaisissa tilanteissa pienetkin tapahtumat voivat saada suhteettoman suuria vaikutuksia, Limnell sanoo.