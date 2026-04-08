Donald Trumpin voitonjulistusta epäillään – ”kova hinta huonosta operaatiosta”

Yhdysvaltojen ja Iranin solmimalla kahden viikon tulitauolla vältettiin pahin eskalaatio, arvioi ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen.

– Kova uhittelu pakotti kompromissiin, Hormuz avataan tilapäisesti ja (Donald) Trump ottaa vastaan Iranin neuvottelupohjan. Tämä ei ole rauha vaan hengähdystauko. Järjestely on hauras ja voi romahtaa nopeasti, jos jompikumpi hakee uutta painetta, hän kirjoittaa X-palvelussa.

Iran on esittänyt 10-kohtaisen rauhanehdotuksen, jota Trump on CNN:n mukaan kuvaillut ”toimivaksi pohjaksi neuvotteluille”, mutta lopullinen sopimus on tarkoitus laatia seuraavien kahden viikon aikana.

Julkisuuteen levinneissä ehdoissa vaaditaan takuuta siitä, ettei Iraniin hyökätä uudelleen, sodan pysyvää päättämistä eikä pelkkää tulitaukoa ja Israelin iskujen lopettamista Libanonissa. Lisäksi ehdoissa vaaditaan kaikkien Yhdysvaltain Iran-pakotteiden poistamista ja sotatoimien lopettamista alueella Iranin liittolaisia vastaan.

Vastineeksi Iran avaisi Hormuzinsalmen uudelleen, mutta määräisi jokaisesta sen läpi kulkevasta aluksesta kahden miljoonan dollarin maksun, joita käytettäisiin jälleenrakennukseen sotakorvausten sijaan. Maksut Iran jakaisi Omanin kanssa. Lisäksi Iran määrittelisi itse Hormuzinsalmen läpikulun säännöt.

Presidentti Donald Trump on julistanut tulitauon ”täydelliseksi ja kokonaisvaltaiseksi voitoksi”.

Henri Vanhasen mukaan tilanne ei näytä voitolta, jos tiedot Iranin ehdoista pitävät paikkansa.

– Päinvastoin, niillä vahvistetaan Iranin asemaa Lähi-idässä kaikkien muiden kustannuksella ja nöyryytetään Yhdysvaltoja. Kova hinta huonosta operaatiosta, hän kirjoittaa X:ssä.

