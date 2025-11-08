Arto Satonen kyllästyi Unkarin sooloiluun – ”Tällaisia liittolaisia meillä on Naton sisällä”

Unkarin öljy- ja kaasuostot Venäjältä tuskastuttavat kokoomuksen kansanedustajaa Arto Satosta. Satonen kirjoittaa asiasta viestipalvelu X:ssä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi perjantaina Unkarin pääministerille Viktor Orbanille antavansa maalle luvan poiketa vuoden ajan Venäjälle asetetuista energiapakotteista. Trumpin mukaan Unkarilla on sisämaavaltiona vaikeuksia löytää korvaavia energialähteitä venäläisen energian tilalle.

– Se on hieno maa, se on iso maa, mutta heillä ei ole merta. Heillä ei ole satamia. Joten heillä on vaikea ongelma, Trump totesi.

Unkari ja Slovakia, joissa molemmissa valtaa pitävät Kreml-mieliset puolueet, ovat viimeisiä EU-maita, jotka ostavat öljyä Venäjältä. Maiden riippuvuus venäläisestä öljystä on itse asiassa kasvanut Ukrainan hyökkäyssodan alettua.

Aiemmin kuluvana vuonna CSD- ja CRS-ajatuspajat arvioivat julkaisemassaan raportissa, että halutessaan sekä Unkari että Slovakia voisivat korvata venäläisen öljyn hyödyntämällä Kroatian Adria-öljyputkea. Kyse on siis pitkälti maiden omasta halusta jatkaa energian ostamista Venäjältä.

Satosen mukaan Yhdysvaltojen päätös hyväksyä Unkarin öljy-ja kaasuostot Venäjältä onkin absurdi. Kansanedustajan mielestä Unkari ei ilmeisesti ole koko Ukrainan sodan aikana edes yrittänyt päästä eroon Venäjän energiasta, vaan päin vastoin haluaa hyödyntää sitä.

– Tällaisia liittolaisia meillä on Naton sisällä. Uskomatonta, Satonen harmittelee.

Satonen on kritisoinut Unkarin Venäjä-painotteista energiapolitiikkaa aikaisemminkin. Sodan alettua kokoomuspoliitikko muun muassa kutsui Unkarin linjaa historiattomaksi ja ihmetteli, eikö maassa muisteta, millaista on elää Neuvostoliiton ja Venäjän rautasaappaan alla.