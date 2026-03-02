Antti Häkkänen: Iranin aikeet ovat vaarallisia Euroopalle

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Israelin ja Yhdysvaltojen iskut Iraniin vaikuttavat myös Euroopan turvallisuuteen. Häkkänen kommentoi Lähi-idän tilannetta maanpuolustuskurssin avajaisissa pitämässään puheessa.

Häkkäsen mukaan Häkkäsen mukaan Yhdysvallat toimeenpanee sen etuja tukevaa politiikkaa Iranissa.

– Iran on ollut merkittävä terrorismin ja Venäjän hyökkäyssodan tukija. Iranin aikeet ohjusten ja ydinaseiden kehittämiseen ovat vaarallisia myös Euroopalle, Häkkänen sanoi.

Häkkänen kuvaili puheessaan laajemmin turvallisuusympäristön muutosta.

– Euroopan ja Suomen, eli meidän kaikkien, on viimeistään nyt aloitettava mukautuminen muuttuneeseen maailmaan. Vaarallisinta olisi sulkea silmät muutokselta ja ajatella, että palataan yhtäkkiä vanhaan, hän sanoi.

– Nyt on aika katsoa maailmaa realistisesti, tosiasioihin pohjautuen, jotta voimme varmistaa suomalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden myös tuleville vuosikymmenille.

Venäjä on Häkkäsen mukaan merkittävä uhka Nato-maiden turvallisuudelle sekä euroatlanttisen alueen rauhalle ja vakaudelle myös Ukrainan sodan jälkeen.

– Venäjän imperialistiset pyrkimykset eivät pääty Ukrainaan, vaan se tavoittelee paluuta vähintäänkin vanjojen etupiirien aikaan.

Häkkänen sanoi, että hyökkäyssodan myötä Venäjä on siirtynyt entistä avoimempaan, vaikeasti ennakoitavaan ja pitkäkestoiseen vastakkainasetteluun lännen kanssa.

– Venäjä on osoittanut olevansa valmis käyttämään laajamittaista sotilaallista voimaa myös yhteiskunnan elintärkeisiin kohteisiin sekä siviiliväestöön poliittisten päämäärien saavuttamiseksi. Useat valtiot Euroopassa ovat osoittaneet Venäjän liittyvän erilaisiin sabotaaseihin ja muuhun hybridivaikutuksen piirtietä omaaviin keinoihin.