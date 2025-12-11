Antti Häkkänen: Ei pidä hätääntyä USA:n suunnanmuutoksesta

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mielestä Euroopassa ei tarvitse olla liian huolissaan esimerkiksi Yhdysvaltain uudesta kansallisesta turvallisuuden strategiasta ja sen sanamuodoista.

Viime viikolla julkaistun strategian linjaukset ovat herättäneet runsaasti keskustelua ja kirvoittaneet kovaa arvostelua.

– On selvä asia, että USA ottaa uutta asentoa. Se siirtymä, josta amerikkalaiset ovat pidemmän aikaa puhuneet, tapahtuu voimalla ja kohtuullisen nopeasti, Häkkänen sanoi torstaina Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) ulko- ja turvallisuuspoliittisessa journalistiseminaarissa.

– Edelleen voidaan olla luottavaisin mielen siitä, että amerikkalaiset ja puolustusministeriö Pentagon ovat sitoutunut siihen, että Euroopan puolustuksen osalta tehdään koordinoidusti USA:n painopisteen siirtoa Tyynellemerelle samassa aikataulussa ja suhteessa kuin Euroopan puolustuksen suorituskykyjen ja joukkorakenteen kehittäminen etenee.

Häkkänen korostaa Naton puolustussuunnitteluprosessia, johon on sitouduttu amerikkalaisten kanssa yhteisymmärryksessä.

– Olemme sitoutuneet siihen, että asiat tehdään hallitusti ja koordinoidusti. Mutta se edellyttää sitä, että eurooppalaiset tekevät (asioita) nopeasti ja isolla rahalla.

Suomi ja muut jäsenmaat rakentavat sotilaallisia suorituskykyjään, jotka Euroopasta osittain puuttuvat.

Naton Haagin huippukokouksessa päätettiin, että tavoitteena on nostaa ydinkyvykkyyksiin käytettävät menot 3,5 prosenttiin bkt:sta vuoteen 2035 mennessä. Näillä puolustusmenoilla jäsenmaiden katsotaan selviävän liittokunnan suorituskykytavoitteista.

Naton puolustussuunnitteluprosessi on eri asia kuin operatiivinen suunnittelu, joka liittyy joukkojen ja suorituskykyjen käyttöön operaatioissa.

Puolustussuunnittelu ei sisällä lainkaan joukkojen toiminnan mahdollistavia operatiivisia suunnitelmia tai päätöstä siitä, aiotaanko joukkoja käyttää. Puolustussuunnittelun päätehtävänä on varmistaa, että liittokunnalla on tarvittavat joukot ja suorituskyvyt Naton tehtävien toteuttamiseen.

Yhdysvallat on edelleen sitoutunut Natoon, koska se palvelee maan intressejä. Yhdysvallat huolehtii strategisesta pelotteesta ja ydinpelotteesta ja on tarpeen mukaan valmis vahventamaan Euroopan puolustusta. Amerikkalaiset kuitenkin katsovat, että eurooppalaisten täytyy ottaa ensisijainen vastuu tavanomaisesta aseellisesta Euroopan puolustamisesta.