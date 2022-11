Angela Merkelin lausunnolle täystyrmäys – ”Osti Venäjälle aikaa”

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on johtanut Saksan Venäjä-politiikan uudelleenarviointiin julkisessa keskustelussa. Saksa on kylmän sodan päätyttyä perinteisesti korostanut yhteistyön ja kaupan merkitystä Venäjä-suhteessa, esimerkiksi kohutun Nord Stream-hankkeen merkeissä. Venäjän hyökättyä Ukrainaan on tämä ulkopoliittinen linja joutunut yhä laajemman kyseenalaistamisen kohteeksi.

Arvostelun on saanut osakseen etenkin Saksan liittokanslerina 2005-2021 toiminut Angela Merkel. Vaikka Merkel tuomitsi voimakkaasti esimerkiksi vuonna 2014 tapahtuneen Krimin valtauksen, on häntä kuitenkin kritisoitu liian lepsusta suhtautumisesta Vladimir Putinin voimapolitiikkaan sekä Saksan riippuvuudesta venäläisestä energiasta. Merkel puolusti politiikkaansa Der Spiegelin haastattelussa aikaisemmin tällä viikolla.

Ex-liittokanslerin haastattelu on nyt kirvoittanut kriittisiä kommentteja.

Haastattelussa Merkel puolustaa Naton laajentumisen vastustamista vuoden 2008 Bukarestin huippukokouksessa, jolloin Ukraina ja Georgia toivoivat pääsevänsä jäsenyyteen valmistavan MAP-ohjelmaan. Merkel myös sanoo pitävänsä Britannian pääministerinä 1930-luvulla toimineen Neville Chamberlainin kuvauksesta tuoreessa elokuvassa. Chamberlainia kuvaillaan usein natsi-Saksan suunnitelmien estämisessä epäonnistuneen myöntyväisyyspolitiikan keskeisenä kannattajana.

– Tämä on uskomatonta. Angela Merkel ylistää Neville Chamberlainia Spiegelin haastattelussa, sanoo, että hän osti Ukrainalle aikaa torjumalla heidän Nato-jäsenyytensä Bukarestissa 2008 samalla tavalla kuin Chamberlain osti aikaa Münchenissä, toimittaja James Jackson kirjoittaa Twitterissä.

Merkelin mukaan hänen diplomatiansa Bukarestissa sekä myöhemmin Minskin sopimuksen aikaansaamisessa vuonna 2014 osti Ukrainalle lisää aikaa suojautua Venäjän hyökkäykseltä. Maa on nyt vahvempi, Merkel sanoo.

Itävaltalaisen AIES-ajatushautomon johtaja, maan puolutusministeriön neuvonantajana työskentelevä Velina Tchakarova tyrmää Merkelin näkemyksen.

– Saksa ei ostanut Ukrainalle aikaa estämällä sen Nato-jäsenyyden. Saksa osti Venäjälle aikaa valmistautua hyökkäykseen koska Ukrainasta ei voinut tulla Naton jäsentä, hän kirjoittaa tviitissään.

