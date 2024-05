Arvio Vladimir Putinin tuolileikistä: Hän ympäröi itsensä kolmenlaisilla ihmisillä

Venäläistutkija, nykyisin Yhdysvaltain Berkeleyssä vierailevana tutkijana toimiva Ilja Matvejev arvioi, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin tekemät henkilöstövaihdokset paljastavat, miten hän ajattelee ”seurueestaan”.

– Hän periaatteessa jakaa väkensä kolmeen kategoriaan: anglosaksisen salaliittoteorian expertteihin, vanhoihin raskassarjalaisiin sekä tyyppeihin, jotka kykenevät oikeasti työntekoon (”teknokraatteihin”), Matvejev kirjoittaa X-alustalla.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu siirtyy maan turvallisuusneuvoston johtoon ja hänen tilalleen nousee varapääministerinä toiminut Andrei Belousov. Tänään kerrottiin, että Venäjän turvallisuusneuvoston edellisenä sihteerinä toiminut, ”haukkojen haukaksi” kuvailtu Nikolai Patrushev siirtyy puolestaan Putinin neuvonantajaksi.

– Putinin selkeä preferenssi on salaliittoteoreetikoissa, hänhän on tullut sillä saralla asiantuntijaksi itsekin. Hän pitää heidän kanssaan oleskelusta ja keskusteluista, joissa puhutaan Venäjän historiallisesta tehtävästä ja lännen petollisuudesta, Matvejev luonnehtii.

Matvejevin mukaan Putin kuitenkin ymmärtää, että salaliittoteoreetikoiden ydinjoukkoa ei pidä nimittää todellista työtä vaativiin tehtäviin, ja siksi vastuulliset paikat on varattu teknokraateille – mutta vain jos niillä ei istu raskassarjalaisia, tai muuten on hyvä hetki vaihtaa.

– Käytännössä siis Patrushev, merkittävä salaliittoteorioiden tuntija, siirtyy Putinin avustajaksi presidentinhallintoon (vastuuta nolla, luppoaikaa hengailla tsaarin kanssa).

– Shoigu, pitkän linjan raskassarjalainen, on vaihdettu turvallisuusneuvostoon vain koska hän on liian suuri hahmo passitettavaksi eläkkeelle.

– Ja yhtäkkiä puolustusministeriötä johtaa henkilö, joka oikeasti kykenee työntekoon! Belousov on osaava taloustieteilijä ja edustaa Venäjällä taitavampaa talousjohtajaa, Matvejev jatkaa.

Hän kuvaa johtamisjärjestelmää varsin erikoiseksi.

– Osaavat ihmiset voivat kommunikoida tsaarin kanssa vain salaliittoteoria-asiantuntijoiden kautta, ja muuri on niin paksu, että tietoa sen läpi ei tihku riittävästi. Kuitenkin omissa rooleissaan ihmiset, kuten Belousov, yrittävät saada töitä tehtyä.

Matvejevin mukaan tämän seurauksena järjestelmä pystyy ylläpitämään jonkinlaista toimintakykyä. Samaan aikaan se mahdollistaa Putinille elämisen kuvitellussa maailmassa, jossa taistellaan tuhatvuotista taistelua ”pahuutta vastaan”.

– Valitettavasti tämä voi jatkua vielä pitkään, Matvejev toteaa.

