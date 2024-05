USU: Näin EU-vaalien ehdokkaiden kotipaikat jakautuvat

EU-vaalien ehdokkaiden kotipaikat painottuvat pääkaupunkiseudulle. Yhteensä pääkaupunkiseudulta tulee 78 ehdokasta eli kolmasosa ehdokkaiden kokonaismäärästä, Uutissuomalainen kertoo.

Selvästi eniten EU-vaalien ehdokkaita asuu Helsingissä, 48. Toiseksi ja kolmanneksi eniten heitä tulee Espoosta ja Vantaalta, kummastakin 15. Suhteessa väkilukuun Helsingin seutu on yliedustettuna, sillä alueella asuu reilu viidesosa suomalaisista.

Tiedot ehdokkaiden alueellisesta jakaumasta perustuvat Kuntaliiton ja Uutissuomalaisen selvitykseen.

Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom ei näe alueellista epätasaisuutta ongelmana.

– Se ei ole oleellinen kysymys. Tärkeämpää on se, että ehdokkaat olisivat aidosti kiinnostuneita EU:n tehtävistä, Pekola-Sjöblom sanoo.

Hänen mielestään on kuitenkin hyvä, että ehdokkaita on joka puolelta maata, koska EU:ssa käsitellään paljon aluepoliittisiakin asioita kuten tukia.

Ehdokkaita on asetettu 75 kunnasta, eli kolmesta neljäsosasta kuntia ei ole yhtään ehdokasta. Eniten listoilla on ehdokkaita yli 100 000 asukkaan kunnista. Niistä kaikista on vähintään yksi ehdokas. Vähiten ehdokkaita on alle 5 000 asukkaan kunnista, yhteensä yhdeksän. Se on alle neljä prosenttia kaikista ehdokkaista.