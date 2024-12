Pitäisikö älypuhelimet kieltää myös koulujen välitunneilla?

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa ehdottaa, että puhelinten ja älylaitteiden käyttörajoitukset peruskouluissa ulotettaisiin koskemaan myös välitunteja.

– Välitunnit tulisi omistaa esimerkiksi liikkumiseen ja sosiaalisiin kohtaamisiin. Tutkimusten mukaan nuorten liikkuminen ja sosiaaliset taidot ovat tärkeitä hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta. Näitä opitaan yhdessä muiden kanssa toimiessa, Sarkomaa sanoo tiedotteessa.

Sarkomaa pitää välttämättömänä, että hallitusneuvotteluissa sovittu puhelimien ja muiden mobiililaitteiden käyttöä oppitunnin aikana rajoittava lakiesitys annetaan pian eduskunnan käsittelyyn. Esityksen arvioidaan saapuvan eduskuntaan vielä tänä vuonna.

– Tervetullut lakiesitys edistää oppilaiden, opettajien kuin koulun muun henkilökunnan työrauhaa ja turvallisuutta sekä oppilaiden parempia oppimistuloksia ja hyvinvointia, summaa Sarkomaa.

Sarkomaa katsoo, että Suomi on asiassa muita Pohjoismaita jäljessä. Tanskassa matkapuhelimia ei lähtökohtaisesti saa käyttää peruskouluissa. Kännykkäparkit ovat muun muassa Norjassa ja Ruotsissa arkipäivää. Ruotsissa mobiililaitteita saa käyttää koulussa vain opettajan hyväksynnällä ja tulossa on lainsäädäntö, jossa luvanvaraisuus laajennetaan koskemaan myös välitunteja vuosiluokilla 1–9. Käyttö on mahdollista opettajan ohjeistuksesta tai lääketieteellisestä syystä.

– Lapsen näkökulmasta koulupäivä muodostaa kokonaisuuden. Tämän vuoksi tulisi pikaisesti vielä arvioida mahdollisuus säätää puhelimien ja muiden mobiililaitteiden käytöstä koko koulupäivän ajalta, myös välituntien, eikä ainoastaan oppituntien. Lisäksi tulisi selvittää mobiililaitteiden käyttöä koskevien säännösten ulottamista myös perusopetuslain mukaiseen aamu- ja iltapäivätoimintaan, Sarkomaa toteaa.

Sarkomaan esille nostamat käyttörajoitukset tukisivat myös samassa lakiesityksessä olevaa ehdotusta lisätä liikunnallisen elämäntavan edistäminen osaksi esi- ja perusopetuksen tavoitteita.

LUE MYÖS:

Antti lopetti älypuhelimen käytön vapaa-aikana – näin hänen elämänsä mullistui

Onko lapsesi koukussa älypuhelimeen? Näissä tilanteissa pitää huolestua