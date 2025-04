Länsimaiden lapsellisuus Venäjän suhteen maksaa virolaispoliitikon mukaan ihmishenkiä

Viron parlamentin eli riigikogun ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelson ilmaisee tyytymättömyyttään läntisiin näkemyksiin, joissa jätetään huomioitta ”Venäjän toteuttama kansanmurha Ukrainassa” ja tavoitellaan ”rauhaa mihin hintaan tahansa”.

– Suomen presidentti Alexander Stubb ilmoitti pari päivää sitten, että Euroopan johtajien tulisi Yhdysvaltojen tapaan aloittaa suora vuoropuhelu Venäjän kanssa ja Suomenkin tulisi jatkossa valmistautua suhteiden normalisointiin Venäjän kanssa. Jokin aika sitten tämä ajatus lipesi myös Naton pääsihteerin Mark Rutten huulilta. Jos tämä ei ole hyökkääjälle periksi antamista ja vihreän valon näyttämistä Helsingin hengen rikkovalle Euroopan uudelle jakamiselle, niin mitä se sitten on?

Mihkelson toteaa, että kuka nyt ei haluaisi rauhaa.

– Kuka ei haluaisi, että Euroopan mailla olisi mahdollisuus olla tekemisissä Venäjän kanssa kuin sääntöjä kunnioittavan maan kanssa? Viro on varmasti näiden maiden etujoukossa. Lännen mediakanavat eivät väsy kirjoittamasta, kuinka Venäjä ei pysähdy Ukrainassa, vaan seuraavaksi hyökkäysvaarassa ovat Baltian maat.

Virolaiskansanedustaja mainitsee kuvan kera 3-vuotiaan ukrainalaispojan Timofein, joka kuoli Krivyi Rihin sairaalassa haavoituttuaan Venäjän risteilyohjuksella tekemässä terrori-iskussa lasten leikkipaikalle eilen 4. huhtikuuta 2025.

– Hänen lisäkseen eilisessä hyökkäyksessä sai surmansa yhteensä yhdeksän lasta. Jos tämä ei ole merkki Venäjän jatkuvasta kansanmurhasta Ukrainaa vastaan, niin mistä sitten? Onko se Venäjän tapa viestiä halustaan rauhaan? Minua huolestuttaa, että olemme muuttuneet niin välinpitämättömiksi Venäjän hyökkäyssodan suhteen. Traagiset uutiset Ukrainasta ovat turruttaneet meidät, väkivalta on muuttunut ikään kuin hyväksyttäväksi.

Kansanedustaja ihmettelee, kuinka kaiken tämän tragedian yhteydessä puhutaan rauhasta.

– Aivan kuin hinnalla millä hyvänsä. Ei ole tärkeää, että ukrainalaislapset kuolevat. Pääasia, että voisimme olla jälleen tekemisissä Venäjän kanssa ja käydä kauppaa, etäännyttää Moskovaa Pekingistä…

Hän huomauttaa, että ”niin helppoa se ei ole ja tällainen naiivius maksetaan tuhansilla uusilla uhreilla”.

– Venäjän on onnistunut narrata länsimaita rauhan narratiivilla. Vielä tilanteessa, jossa puuttuvat kaikenlaiset edellytykset oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan saavuttamiseksi.

Mihkelson korostaa, että ”länsimaiden on korkea aika saavuttaa strateginen selvyys”.

– Meidän narratiivimme tulee olla voitto aggressiosta. Rauha on mahdollista vain sitten, kun Venäjä on pysäytetty ja sen hyökkäys on työnnetty takaisin.

Mihkelson on koonnut viisi tärkeintä seikkaa, ”jotka muodostaisivat edes jonkinlaiset edellytykset mahdollisuudelle, että kansainvälistä oikeutta, demokraattisia arvopohjaisia normeja ja perustuvanlaatuista inhimillistä empatiaa omaavat länsivallat voisivat pohtia suhteiden normalisoimista Venäjän kanssa.”