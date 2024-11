Antti lopetti älypuhelimen käytön vapaa-aikana – näin hänen elämänsä mullistui

Lahtelainen Antti Pohja teki tänä syksynä mittavan elämäntapamuutoksen. Hän päätti luopua älypuhelimen käytöstä kokonaan vapaa-aikana.

– Älypuhelin on käytössä lähinnä työaikana. Työskentelen viestintäalalla, joten asiakkaiden ja kollegoiden kanssa pitää olla tekemisissä eri viestintävälineiden kautta, viestintästrategina työskentelevä Pohja kertoo Verkkouutisille.

Kun työpäivä päättyy, Pohja laittaa älypuhelimensa kiinni. Tilalle hän ottaa tavallisen peruspuhelimen, jolla voi soittaa ja lähettää tekstiviestejä.

Älypuhelimista on tullut merkittävä osa nykyajan ihmisten elämää. Mieleen herääkin kysymys, mikä sai Pohjan luopumaan älypuhelimesta, vaikka sen tiedetään helpottavan arkista elämää monella tavalla.

Pohjan mukaan älypuhelimesta luopuminen oli seurausta pidemmästä jatkumosta.

– Perheessämme on pitkään ollut sopimus, että älypuhelimia ei käytetä muiden läsnä ollessa, vaan olemme tilanteessa oikeasti läsnä. Jos älypuhelimia on käytetty, se on tehty omissa oloissaan hallitusti, eikä esimerkiksi olohuoneessa tai ruokasalissa, kun muita on paikalla.

Hänen mukaansa taustalla on kokemus siitä, kuinka vangitseva laite älypuhelin osaa olla. Vaikka älypuhelin helpottaakin asiointia monella tapaa, se voi helposti ottaa vallan.

– Pitäisi aina muistaa, että sen laitteen pitäisi pysyä rengin asemassa eikä sen saa antaa ottaa isännän roolia, Pohja havainnollistaa.

Kokemukset niin sanotusta älypuhelittomasta elämästä ovat olleet myönteisiä. Selvimmäksi muutokseksi Pohja mainitsee lisääntyneen ajan erilaisiin aktiviteetteihin. Enää aikaa ei kulu turhaan puhelimen tuijotteluun.

– Koen myös, että muutoksen myötä työn ja vapaa-ajan välille on tullut selvä ero. Kun aikaa jää muuhun, aivotkin palautuvat paremmin.

Nykyään Pohja lukee esimerkiksi aiempaa enemmän kirjoja ja on päässyt kiinni niin sanotun hitaamman elämän rytmiin, jota jatkuvat puhelimen ilmoitusäänet eivät rytmitä.

– Silti ei ole tarvinnut ahdistaa itseään nurkkaan. Jos minulla on tarve käytä netissä tai hoitaa siellä asioita, pystyn avaamaan tietokoneen.

Älypuhelimesta luopuminen ei tarkoita siis täysin digitaalisista laitteista tai internetistä luopumista. Pohjan mukaan kyse onkin lähinnä siitä, että älypuhelin kulkee helposti mukana taskussa ja on siten koko ajan saatavilla. Silloin myös kynnys laitteen avaamiselle on matala. Samaa ongelmaa ei tule tietokoneen kanssa.

– Koska tietokonetta ei raahata koko ajan mukana, käyttö vähenee senkin kautta.

Viestintäalalla työskentelevä Antti Pohja käyttää älypuhelinta vain töissä. Työpäivän päätteeksi laite menee kiinni. ANTTI POHJAN ALBUMI

Arki pyörii älylaitteiden ympärillä

Nykyään moni arjen asiointi hoituu älypuhelimien ja niiden sovellusten kautta. Yhä useammin esimerkiksi pankkitunnistautuminen, bussilippujen ostaminen tai kanta-asiakaskortit toimivat mobiilisovellusten kautta.

Pohjan mukaan älypuhelimesta luopuminen on vaikeuttanut elämää hyvin vähän.

– Tietysti joskus asioita on pitänyt ennakoida ja esimerkiksi verkkopankin käyttöä on pitänyt ajoittaa päiväsaikaan, koska silloin tarvitsen puhelimen sovelluksesta tunnusluvut kirjautumiseen.

Muita puhelimen sovelluksia Pohja ei iltaisin ja viikonloppuisin ole tarvinnut. Maksamisen hän hoitaa pankkikorteilla, joten mobiilisovelluksille ei ole vapaa-aikana tarvetta.

Hän kuitenkin huomauttaa, ettei älypuhelimesta luopuminen iltaisin ja viikonloppuisin ole ehdoton päätös, josta ei voisi joustaa. Elämäntapamuutos ei mene pilalle siitä, jos laitteen joutuisi hetkellisesti käynnistämään esimerkiksi mobiilisovelluksessa asiointia varten.

– Ehkä kyse on enemmän siitä, että laitetta ei enää kaipaa vapaa-aikana. Se on tehnyt hyvää.

Hyvistä kokemuksista huolimatta tosiasia on se, että älypuhelimet ovat yhä vahvemmin osa ihmisten elämää. Pohja myöntää, että laitteissa on hyvät puolensa ja ne helpottavat elämää monella tavalla. Siitä huolimatta käyttöliittymänä älypuhelin on Pohjan mielestä surkea.

– Se sitoo molemmat kätesi ja vie ajatuksesi. Lisäksi se vie katseesi alaviistoon ja on ergonomisesti todella huono keksintö, Pohja toteaa.

Hän odottaakin, että tulevaisuuden teknologiset innovaatiot tulevat syrjäyttämään älypuhelimet. Esimerkiksi hän mainitsee älylasit tai muut vastaavat laitteet, joihin sisältyvät älypuhelinten hyvät ominaisuudet.

– Silloin fokusta ja aisteja ei tarvitsisi sitoa fyysisesti kankeaan ja surkeaan laitteeseen.

Älypuhelimet helpottavat elämää monella tavalla. Vertauskuvallisesti laite onkin hyvä renki, mutta huono isäntä. PIXABAY

Mieti, mihin vapaa-aikaasi käytät

Myöskään yhteydenpito kavereihin ja läheisiin ei Pohjan mukaan ole vaikeutunut elämäntapamuutoksen myötä.

– Olen kertonut heille ratkaisustani ja siitä, että minut tavoittaa edelleen puhelimella, jos on tärkeää asiaa. Whatsapp-viestit ja muut vastaavat pikaviestit eivät vanhene parissa päivässä. Jos on kiireellistä asiaa, aina voi soittaa.

Pohjan iltaisin ja viikonloppuisin käyttämässä peruspuhelimessa ei ole mitään ylimääräisiä toimintoja. Sillä ei edes voi päästä internetiin saatikka käyttää mitään sosiaalisen median sovelluksia. Hänen mukaansa jatkuvasta sosiaalisessa mediassa läsnäolosta irtautuminen on aiheuttanut jopa mielihyvää.

– Välillä sitä oikein odottaa, milloin työt on tehty ja älypuhelimen voi sammuttaa. Sitten voi siirtyä vähemmän digitaaliseen aikaan ja keskittyä esimerkiksi kirjojen lukemiseen.

Pohja on huomannut myös keskittymiskykynsä parantuneen.

– Älypuhelin tekee ihmisen levottomaksi ja hätäiseksi. Kun tarttuu kirjaan ja lukee tunnin sitä, aivot oikein kehräävät siitä tietynlaisesta rauhasta, Pohja havainnoistaa.

Jatkuvan älypuhelimen ja sosiaalisen median käytön tiedetään vaikuttavan aivoihin kielteisesti ja heikentävän esimerkiksi keskittymiskykyä.

Älypuhelimen ja sosiaalisen median käytön rajoittamisen toinen hyvä puoli liittyy ajankäyttöön. Pohja kannustaa kiinnittämään asiaan huomiota.

– Sosiaalisen median selaamiseen käyttämääsi aikaa et saa enää ikinä takaisin. Ihmiset käyttävät kallisarvoista vapaa-aikaa sellaiseen, joka ei ole kovin hyväksi tai hyödyksi.

Pohja on viettänyt vapaa-aikaa ilman älypuhelimia nyt noin kuukauden ajan. Hänellä ei ole tarkempia suunnitelmia sen suhteen, kuinka pitkästä elämäntavan muutoksesta on kyse. Hän ei osaa arvioida, voisiko vielä joskus tulevaisuudessa käyttää älypuhelinta myös vapaa-aikana.

– Sitä ei ikinä voi tietää, miten elämä menee. Olin kuitenkin miettinyt tätä ratkaisua pitkään ja huomasin sen erinomaiseksi. Minulla ei ole mitään syytä palata vanhaan, koska tykkään nykyisestä elämäntyylistä huomattavasti enemmän.

Pohja ei haluakaan puhua mistään kokeilusta vaan elämäntapamuutoksesta.

– Kyseessä on ratkaisu, joka kannatti tehdä. Suuri oivallukseni muutoksessa on ollut se, että kaikissa viestintävälineissä ei tarvitse olla jatkuvasti tavoitettavissa. Se on silmiä avaava kokemus.

Antti Pohja kertoi elämänmuutoksestaan myös sosiaalisessa mediassa. Reaktiot olivat erittäin myönteisiä. KUVAKAAPPAUS

Elämä ilman älypuhelinta kiinnostaa useita

Pohja ei ole ainoa, joka on päättänyt luopua älypuhelimen käytöstä tai harkitsee sitä. Pohja havahtui asiaan jo silloin, kun kertoi itse elämäntapamuutoksestaan sosiaalisen median kanavissa. Julkaisuun alkoi nopeasti ilmestyä kannustavia kommentteja ja muiden kertomuksia siitä, että he ovat päätyneet samaan ratkaisuun. Kokemukset älypuhelittomasta elämästä ovat poikkeuksetta olleet myönteisiä.

Jälkeenpäin ajateltuna älypuhelimesta irtautuminen oli yllättävän kivutonta.

– Päivän tai kaksi tuntui vaikealta. Lähinnä siksi, että siitä [älypuhelimen selaamisesta] oli tullut tapa, koska puhelin oli enemmän tai vähemmän lähettyvillä ja sillä pystyi nopeasti tarkistamaan erilaisia asioita. Hyvin nopeasti siihen kuitenkin tottui, eikä älypuhelinta ole enää kaivannut, Pohja toteaa.

Ihmisen aistit toimivat paremmin, kun kaikki huomio ei kiinnity vain älypuhelimen tuijotteluun. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Älä pakene tylsyyttä

Jatkuvasta älypuhelimen tuijottelusta onkin tullut monelle huomaamaton tapa. Laitteeseen tartutaan helposti, vaikka siihen ei olisi todellista tarvetta. Erityisen suuri riski on silloin, jos ihmisellä ei ole mielessä mitään muuta tekemistä. Silloin tylsyyttä ja ”tyhjiä hetkiä” ikään kuin paetaan internetin ja sosiaalisen median maailmaan.

Elämäntapamuutoksen myötä Pohja on havahtunut siihen, että nämä tylsät ”tyhjät hetket” ovat erityisen tärkeitä hyvinvoinnin kannalta.

– Kun lähden esimerkiksi koiran kanssa lenkille ja mukanani ei ole puhelinta, havainnoin ympäristöä ihan eri tavalla. Lisäksi puhelin ei täytä joka ikistä tyhjää hetkeä, joita päivässä on.

Pohjan mukaan tyhjiä hetkiä ei kannata paeta, vaan niitä pitäisi pikemminkin jahdata.

– Loppujen lopuksi ne tyhjät hetket ovat monella tavalla arvokkaita. Silloin syntyy uusia ajatuksia, aivot saavat herätä ja muutkin aistit toimivat eri tavalla, kun päätä ei yritä jatkuvasti täyttää informaatiotulvalla, hän jatkaa.

Jokainen voi kokea saman helposti. Kun päivääsi osuu hetki ilman mitään aktiviteettia, älä tuhoa sitä tarttumalla saman tien puhelimeen.

– Olit sitten bussipysäkillä tai missä tahansa, sitä luuria ei aina kannata ottaa kouraan vaan anna mieluummin aivojesi vapaasti hengittää, Pohja kannustaa.

