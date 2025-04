USA tuhoaa itsensä professorin mielestä sekä geopoliittisesti että taloudellisesti

Maailmanpankin mukaan vuonna 2023 Yhdysvaltojen kuluttajamarkkinoiden arvo oli 18,8 biljoonaa dollaria, kun taas maailmanlaajuisten kuluttujamarkkinoiden laajuus hieman alle 60 biljoonaa dollaria. Georgetownin yliopiston kansainvälisten suhteiden professori Daniel H. Nexon huomauttaa viestipalvelu BlueSkyssa, että tästä huolimatta Yhdysvallat ei yksin pysty tulleillaan muuttamaan maailmantaloutta haluamakseen.

– EU:lla ja Japanilla on jo laaja vapaakauppasopimus. Kun [Yhdysvaltojen presidentti Donald] Trump pani päreiksi [Tyynenmeren alueen vapaakauppasopimuksen] TPP:n, muut maat muodostivat CPTPP:n (ja toivoivat Yhdysvaltojen liittyvän siihen lopulta) jne. Tällä on merkityksensä – vaikka Yhdysvalloilla on edelleen ”rutkasti” markkinavoimaa, muilla mailla on runsaasti vaihtoehtoja.

Nexon huomauttaa, että jos muut pysyvät edelleen enemmän tai vähemmän vastavuoroisen vapaakaupan kannalla, kykenevät nämä korvaamaan vienti- ja tuontimarkkinansa muilla tahoilla.

– Jos kiinnittää huomiota Kanadan viralliseen reaktioon Trumpin tulleihin, he avoimesti kääntyvät pois Yhdysvalloista. MAGA [Amerikka jälleen suureksi] unelmoi ”deglobalisaatiosta”, ja jos he saavat tahtonsa läpi, todennäköisempää on, että ”globalisaatio” jatkuu – mutta yhä enemmän ilman Yhdysvaltoja, huomauttaa Nexon.

Kuluttajamarkkinoiden suuruutta kuvaavat Maailmanpankin luvut ovat taas nimellisarvoja.

– Yhdysvaltojen markkinakoko heijastelee omalta osaltaan noissa laskelmissa Yhdysvaltojen dollarin vahvuutta. Koska Trumpin politiikka kiihdyttää painetta dedollarisaatioon [dollarijärjestelmästä irtoamiseen], muuttuvat yhdysvaltalaiset kuluttajamarkkinat yhä vähemmän tärkeiksi ulkomaisille tuottajille.

Nexon kirjoittaa, että Trumpilla oli enemmän vaikutusvaltaa silloin, kun hän painosti yhtä maata kerrallaan eikä kaikkia yhtäaikaisesti. Hän mainitsee neljä syytä (A–D), miksi Trumpin yritys painostaa kaikkia maita yhtäaikaisesti ei tule toimimaan.

– Teoriassa [maittain] vaihtelevat tulliprosentit saattaisivat kompensoida ”iske kerralla kaikkia vastaan”-ongelmaa. Mutta monet suurimmista kauppakumppaneistamme eivät ole neuvottelutuulella. A) Heidän olisi vaikeaa saada läpi myönnytyksiä Trumpille kotimaissaan. B) He tietävät, että myös Yhdysvalloissa tullaan syyttämään Trumpia kaikista talousvaikeuksista tästä lähtien.

– C) Trump moneen kertaa viestittänyt, että korkeat tullit ovat jossain määrin pysyviä. D) Trump on jo tehnyt niin paljon vahinkoa Yhdysvaltojen turvatakuiden uskottavuudelle – ainakin Lähi-idän ulkopuolella – joten on vaikea nähdä hänellä olevan vaikutusvaltaa painostaa näitä maita menestyksekkäästi myönnytyksiin kauppapolitiikassa.

Nexonin arvio Yhdysvaltojen taloudellisesta tulevaisuudesta ei ole kovin myönteinen.

– Kiteytetysti, Yhdysvallat on kusessa. Geopoliittinen itsemurha ja taloudellinen polttoitsemurha, molemmat samanaikaisesti.

According to the World Bank, in 2023 the U.S. consumer market was about $18.8 trillion (current dollars). The global consumer market? $59.89 trillion.

Now this isn’t yet the 1930s. Global protectionism is up in general, but the world still has a web of bilateral & multilateral trade agreements ➡️

— Dan Nexon (@dhnexon.bsky.social) 4. huhtikuuta 2025 klo 15.14